Deze week praten Kevin Rombouts, Amador Prado en Robert Zomers over hun ervaring op de beurs in Keulen. We hebben het natuurlijk over gamescom 2024, waar we heel veel games gezien hebben.

Deze aflevering is opgenomen op dinsdag 27 augustus 2024

Onderwerpen:

De spelersaantallen van de nieuwe hero-shooter Concord vallen nogal tegen en het dreigt een van de slechtst gespeelde nieuwe games van het jaar te worden.

Black Myth: Wukong maakt een hoop los in China en dat is zelfs de NOS opgevallen.

Een kaartje van een mount uit WoW die 5000 dollar kost? Het kan blijkbaar en het ziet ernaar uit dat dit nog even zo blijft.

Mocht je de tweede grote Sjef-sjow van het jaar gemist hebben, dan kijk je opening night live gamescom hier terug.

Voor al onze gamescom coverage check je natuurlijk Pixel Vault. Daar zie je alle games en artikelen die we hebben besproken de komende weken verschijnen.

Amador bouwt samen met zijn vrouw driftig aan zijn kult in Cult of the Lamb

