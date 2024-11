Het voelt bijna raar om anno 2024 te zeggen, maar ik heb eigenlijk wel weer zin om Overwatch te spelen. Theoretisch gezien was dat al een poosje onmogelijk, maar met de uitrol van ‘Overwatch: Classic’ in Overwatch 2 komt daar verandering in – zij het maar voor even. De tijdelijke festiviteiten laten helaas ook een dubbel gevoel achter…

Overwatch 2 zag nooit het succes van diens voorganger. Er was immers niets mis met het bejubelde ‘klassieke’ Overwatch, maar toch moest de game plaatsmaken voor een volwaardig vervolg. De FPS-formule ging op de schop en werd free-to-play, maar desondanks waagden lang niet alle miljoenen Overwatch-spelers de overstap. De spelersaantallen kelderden en op sociale media en relevante subreddits heerst al langer een verlangen naar ‘de goede oude tijd’.

Blizzard Entertainment

Ook ik voel die nostalgie voor het origineel op zijn tijd, maar ik heb dus nimmer de drang gevoeld om Overwatch 2 uit te proberen. Misschien is dat mijn bubbel, maar alle Overwatch-veteranen die ik spreek, staan er precies hetzelfde in. Geen van mijn oude squad-maten heeft sinds Overwatch 2 überhaupt ooit nog naar “een potje Overwatch” gevraagd. Dat was gewoon niet meer.

Maar dan: ruim twee jaar na de release van het kwakkelende Overwatch 2, vieren we daarin dus de hoogtijdagen van het origineel. Overwatch: Classic is niet per se fout te noemen, maar echt goed voelt het ook niet. Blizzard pocht met een terugkeer naar de 6-versus-6-formule – waar de spelersgemeenschap dus al jaren om smeekt – en klassieke Hero-vaardigheden, maar verpakt dat alles in een drieweeks evenement, om het daarna weer in de ban te doen.

Een tijdelijk ‘Classic’-evenement is niets nieuws. Eerder dit jaar wist nota bene eenzelfde zet van PUBG: Battlegrounds een deel van de redactie weer in de ban van de klassieke battle royale te droppen, ook lang na dat evenement. Zo’n flashback kan oude spelers opnieuw binden aan een game die over de jaren door is blijven groeien, maar dat is dus expliciet niet het geval geweest voor Overwatch. Dat spelletje werd door de C-suite van Blizzard opzettelijk afgeschoten en op kille wijze vervangen – en dan voelt zo’n klassiek evenement ergens toch meer als paraderen met een twee jaar oud karkas.