Een burgerinitiatief op Europees niveau moet ervoor gaan zorgen dat game-uitgevers games niet zomaar meer onspeelbaar kunnen maken door ze niet meer te ondersteunen en offline te halen. Met een petitie willen de initiatiefnemers zorgen dat de Europese Unie tegen deze praktijk gaat optreden, om zo games toegankelijk te houden.

Steeds meer games vereisen een verbinding met het internet, zodat deze contact kan leggen met de servers van de game-uitgever. Dit zogeheten ‘naar huis bellen’ van games heeft een vervelend bij-effect, want zodra de ondersteuning van een game stopt, worden deze games onspeelbaar. Volgens de initiatiefnemers gaat dit in tegen het consumentenrecht en daarom willen ze met een petitie deze praktijk onder de aandacht brengen.

Op de website van de initiatiefnemers − Stop Killing Games − wordt The Crew van Ubisoft als voorbeeld gebruikt. De servers van deze game werden eerder dit jaar offline gehaald, waardoor de complete game onspeelbaar is geworden. De initiatiefnemers willen dat uitgevers een End-of-Life-plan maken voor games die een internetverbinding vereisen. Met een EoL moet een game speelbaar blijven op het systeem van de consument, zonder verdere ondersteuning van de maker. Het gaat daarbij niet om het afdwingen van oneindige ondersteuning voor een game of het afgeven van de IP, maar om de game in een speelbare staat achter te laten als (of eerder wanneer) de ondersteuning vanuit de uitgever wordt stopgezet.

The Crew van Ubisoft wordt als voorbeeld gebruikt. De game werd eerder dit jaar offline gehaald, waardoor deze onspeelbaar is geworden. Beeld: Ubisoft Beeld: Ubisoft

Het belang van gamebehoud

Het initiatief is niet alleen belangrijk voor consumenten die een game willen blijven spelen, maar ook voor games als erfgoed. Het is haast onmogelijk om games die op deze manier onspeelbaar worden, goed te bewaren. Willem Hilhorst werkt bij Beeld & Geluid als game-archivaris en onderschrijft het belang van het speelbaar houden van games waarvan de ondersteuning stopt.

“De speelbaarheid en toegankelijkheid van videogames is in de laatste vijftien jaar steeds meer afhankelijk geworden van online services, diensten en ondersteuning vanuit makers en of uitgevers. Games waar je misschien honderden uren in hebt gestoken met familie of vrienden kunnen opeens onspeelbaar worden gemaakt. Voor de consument is dit vervelend, maar ook voor games als cultureel erfgoed is dit een groot verlies.”, vertelt Hilhorst.

Dit initiatief kan er volgens Hilhorst voor zorgen dat we in brede zin gaan nadenken over hoe we met digitaal ‘bezit’ willen omgaan: “Het burger-initiatief biedt niet alleen de mogelijkheid om games speelbaar te houden voor consumenten, maar laat ons op Europees niveau nadenken over wat ‘bezit’ en toegang betekenen in onze huidige digitale maatschappij. Ik hoop dan ook zeker dat dit initiatief zo breed mogelijk wordt gesteund en ondertekend, omdat het laat zien hoe belangrijk en relevant games zijn geworden in onze (Europese) cultuur.”

Je kunt het initiatief steunen door de petitie online te tekenen. Voor meer informatie kun je terecht op stopkillingvideogames.com.