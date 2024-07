Er zijn videogames waar je niet genoeg van kan krijgen en je wordt groot fan. Je speelt de game nog tig keer uit en vult dan de leegte met merch. Je bouwt een vitrine vol met beeldjes, koopt kleding die de hoofdpersoon ook draagt en als je echt bezeten bent van een titel neem je een tattoo. Allemaal legitieme manieren om je fandom te laten zien bovendien doe ik alle genoemde dingen zelf ook. Toch is het allemaal vooral het oog.

Gelukkig is er de afgelopen jaren ook een snel groeiende categorie merch bij gekomen die interactief is en jou als fan weer helemaal kan onderdompelen in het universum van de game: boardgames! Van enorme campagnes met uitbreidingen van honderden euro’s, tot kleine gezellige kaartspelletjes voor een paar tientjes. Het zijn allang niet meer de bekende bordspellen als Monopoly en Risk, waar een Fortnite of Assassin’s Creed-thema overheen is gegooid. De boardgames van tegenwoordig zijn origineel en proberen de sfeer van de videogames over te brengen op de keukentafel. Hieronder staan vijf aanraders om de spellenkast mee aan te vullen.

Cuphead: Fast Rolling Dice Game

Spelers: 1-4 / Speelduur: 30-45 minuten

Heb je Cuphead al uitgespeeld, maar wil je de game toch weer herbeleven? Dan is Cuphead: Fast Rolling Dice Game perfect voor jouw behoefte. Deze boardgame speelt in samenwerking met een mobiele app acht levels uit de videogame na. Kaarten en dobbelstenen worden gebruikt om aanvallen en speciale krachten van zowel de protagonisten als de eindbazen te simuleren. Alle acht de levels werken uniek en voegen specifieke regels toe, die passen bij het gedrag van de bijbehorende eindbaas.

Het is een chaotisch spel waarin je met z’n allen tegen het bord speelt, tegen de tijd in rondes. De eindbaas is meestal een aantal aanvalskaarten met symbolen erop. Deze symbolen staan ook op de persoonlijke dobbelstenen van elke speler. Binnen tien tellen mag je zo vaak gooien als je wilt om de perfecte combinatie aan symbolen te krijgen om geen schade te krijgen, terwijl je ook nog zoekt naar aanval symbolen om de baas te beschadigen. Gaat een van de spelers dood, dan verlies je de bossfight en start je opnieuw.

Het leukste aan Cuphead: Fast Rolling Dice Game, is de herspeelbaarheid. De aanvallen van een baas zijn elke keer anders, omdat de kaarten steeds anders geschud zijn en bij iedere ronde is een dosis geluk ook een onvoorspelbare factor. Net als in de videogame, wordt jouw prestatie aan de hand van een aantal criteria beoordeeld met een cijfer en je verdiend munten om upgrades te kopen, die je kan gebruiken in het volgende gevecht. Of je kan gaan voor de A+ in een eerder gevecht, om de perfecte score te halen.

Assassins Creed Valhalla: Orlog

Spelers: 2 / Speelduur: 15-30 minuten

Waar de eerste twee bordspellen slechts inspiratie halen uit de videogame, is dit spel een op een gekopieerd van een minigame uit Assassin’s Creed Valhalla. Het dobbelspel Orlog is persoonlijk ook het boeiendste element uit de hele videogame en dat kan je nu op de keukentafel spelen. Orlog is voor twee spelers waarin je elkaar probeert te verslaan in een episch spelletje dobbelen. Beide spelers beginnen met vijftien levenspunten en het doel is om de tegenstander te verslaan door zijn levenspunten naar nul te brengen. Dit doe je in een Yahtzee-stijl potje dobbelen.

Iedere speler heeft zes dobbelstenen en mag om de beurt drie keer rollen. Na elke worp kan de speler kiezen welke dobbelstenen blijven liggen en welke overnieuw worden gegooid. Er staan vijf verschillende afbeeldingen op de dobbelstenen. Een pijl en een bijl zijn aanval symbolen, de helm en het schild verdedigingssymbolen. De helm blokt een bijl, het schild blokt de pijl. Elke aanval die niet geblokt kan worden door een speler kost een levenspunt. De vijfde afbeelding is een hand en daarmee kan je munten jatten van de tegenstander. Deze munten zijn te verdienen door afbeeldingen te rollen met een gouden rand eromheen. De munten kunnen gebruikt worden om bepaalde krachten van de Noorse goden te activeren. Je hebt er altijd drie in een potje Orlog en kunnen een groot verschil maken in het spel. Denk aan bonus schade toedienen of jezelf genezen na een vernietigende aanval. Orlog is makkelijk te leren, verrassend verslavend en nóg leuker in het echt dan in Assassin’s Creed Valhalla.

God of War: The Card Game

Spelers: 1-4 / Speelduur: 90-180 minuten

God of War: The Card Game komt van de makers die ook Bloodborne: The Card Game maken. Topgames omtoveren in toffe kaartspellen is blijkbaar hun grootste specialiteit, want met Kratos op avontuur op je keukentafel is ook erg boeiend. Dit kaartspel is een deckbuilder en net als Bloodborne ook co-op. Alleen in vergelijking met Bloodborne wint of verliest de hele groep. Iedere speler heeft een stapel kaarten en gaat daarmee het gevecht aan in de verschillende rijken van de Noorse mythologie. Deze rijken staan afgebeeld op een speelmat, die bestaat uit losse kaarten en deze hebben allemaal de prachtige designs die we kennen van de videogames.

Op de speelmat staan verschillende runes die overeenkomen met kaarten in de grote stapel kaarten. Deze stapel zit vol met upgrades en nieuwe wapens, maar is tegelijkertijd ook de vijand die onderdelen van de speelmat activeert. Vaak zijn dit negatieve dingen, denk aan een vijand die aanvalt of de condities om te winnen worden lastiger.

De speler en het bord spelen om de beurt. Als iedereen komt te overlijden of er een specifieke verliesregel wordt behaald, dan verliezen de spelers. Wil je winnen, dan moet je twee rijken doorkruisen en een baas verslaan. Een potje God of War kan verrassend lang duren, tot wel drie uur. Dus maak voldoende tijd vrij met je vrienden. Je kunt hier zien hoe je het spel speelt.

Bloodborne: The Card Game

Spelers: 3-5 / Speelduur: 30-45 minuten

FromSoftware heeft voor bijna alle soulslikes één of meerdere bordspellen laten maken. Dark Souls en Bloodborne hebben al een zeer uitgebreide en ingewikkelde boardgames en die voor Elden Ring is in ontwikkeling. Ze zijn alleen wel bijzonder prijzig. De spellen kosten tussen de 100 en 120 euro voor de basisgame en er zijn tig uitbreidingen die ook rond de zeventig euro per stuk kosten. Mocht je nu niet zo’n goed gevulde portemonnee hebben, er zijn ook Card Games ontwikkeld en vooral die van Bloodborne is erg vermakelijk.

Het is ook lang niet zo ingewikkeld en moeilijk als men gewend is van de videogames. Je werkt samen om monsters en eindbazen te verslaan en dit gebeurt in rondes. Iedere speler heeft een aantal kaarten met wapens erop en wat andere kaarten met speciale krachten. Bij het beschadigen en verslaan van een vijand verdient iedereen die helpt Blood Echoes, echter kan maar één persoon het spel winnen. Dit zorgt voor onderlinge spanningen, aangezien niemand van tevoren weet wie wat gaat doen. Kaarten worden dicht gespeeld en pas getoond op het moment dat men niet meer terug kan.

Het kan best zo zijn dat alles koek en ei is, tot je te machtig wordt en voor je het weet besluit iedereen opeens om niet mee te helpen. Sta je ineens in je eentje voor een eindbaas te wachten en raak je (net als in de videogame) al je eerder verdiende Blood Echoes kwijt, omdat je roemloos sterft door het verraad. Ook kan men kiezen om met speciale kaarten eerder aan te vallen dan de rest, om alle progressie voor de neus van de rest weg te kapen. Een gevecht met monsters en vrienden die uiteindelijk ook veranderen in monsters, Bloodborne: The Card Game is perfect voor wat gezellige ruzie.

Stardew Valley: The Board Game

Spelers: 1-4 / Speelduur: 90-120 minuten

Het bordspel van Stardew Valley is alsof je getransporteerd wordt naar de videogame zelf. Het is een kneuterig spel voor één tot en met vier personen en het doel is om zo goed mogelijk samen te werken om het dorp zo succesvol mogelijk te maken. Iedere speler heeft een specialiteit, zoals vissen of in de mijnen werken en door goed overleg probeer je zo efficiënt mogelijk het dorp uit te breiden. Ook kan je nuttige relaties opbouwen met personages uit de game en kan je zelfs trouwen om een extra speler op het bord te krijgen. Nadat iedereen is geweest veranderd het seizoen en als er een heel jaar voorbij is gegaan, stopt het spel en weet je of de groep gewonnen heeft of niet.

De eerste twee potjes kunnen overweldigend zijn, want er zijn enorm veel acties die je kan ondernemen per beurt. Ook verandert het bord meerdere malen bij nieuwe seizoenen. Al deze acties hebben ook weer veel verschillende effecten op bijvoorbeeld de winst condities en de omstandigheden bij het vissen of verbouwen van eten. De handleiding is echt je beste vriend, want hier staan alle icoontjes en effecten haarfijn uitgelegd in een overzichtelijk schema. Mocht je er nog niet uitkomen of een korte intro willen, dan is deze uitleg een fijn startpunt.

Stardew Valley is ook een spel dat niet snel gaat vervelen, want ieder potje begint steeds met willekeurige winstcondities en andere elementen. Zo blijft ieder potje boeiend voor jou en je mede dorpsbewoners. Voor zeventig euro heb je onbeperkt speelplezier.

Wat zijn jouw favoriete bordspellen die door videogames geïnspireerd zijn? We horen het graag van je in de comments!