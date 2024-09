Een domper voor de Nederlandse gamesindustrie. De Nederlandse gamesincubator Dutch Game Garden heeft aangekondigd dat het in 2025 ophoudt te bestaan.

In een persbericht maakt de organisatie bekend dat door het wegvallen van overheidsfinanciering, ze de begroting niet meer rond krijgt en de deuren moet sluiten.

De Dutch Game Garden bestaat sinds 2008 en heeft zich sindsdien ingezet voor de ontwikkeling van meer dan 130 gamebedrijven binnen Nederland. Daarnaast vormde het cluster ook het thuiskwartier van tal van gamestudio’s en gerelateerde organisaties.

Ook was de Dutch Game Garden jaarlijks verantwoordelijk voor het INDIGO-evenement waarbij kleine ontwikkelaars hun nieuwe projecten konden presenteren. Het lijkt er op dat we dit event volgend jaar niet meer terugzien. Volgens directeur Jan-Pieter van Seventer kunnen we wel verwachten dat “in de komende maanden geplande activiteiten zoals de Network Lunches wel door blijven gaan.”