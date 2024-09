Kingdom Come Deliverance 2 bracht middeleeuwse sferen naar de beursvloer van gamescom in Keulen. Het tweede deel moet volgens ontwikkelaar Warhorse Studios ook twee keer zoveel ridders, paarden en struikrovers bevatten. We konden hands-on met de game om te zien of ze een beetje goed op weg zijn.

Op de booth in Keulen hadden de mensen van Warhorse Studios een stukje middeleeuwen meegenomen in de vorm van een markt. Om ons heen zagen we screenshots van straten uit de game, zodat we ons helemaal in Kutná Hora waanden. Gelukkig waren de marktkramen met aardappels en potten vervangen voor wat bureaus met gamepc’s zodat we een quest in Kingdom Come Deliverance 2 konden spelen.

Welkom in Kutná Hora

De korte quest brengt ons naar het centrum van Kutná Hora waar een Duitse zwaardmeester het aan de stok krijgt met het lokale zwaardvechtersgilde. De hoofdrolspeler Henry en de gilde worden meteen uitgedaagd tot een zwaardduel. In de typische stijl die we gewend zijn van de eerste Kingdom Come Deliverance kun je dit conflict op meerdere manieren aanvliegen. Uiteraard kun je het zwaard trekken, maar er is ook de mogelijkheid om de dialoog aan te gaan, die net als in deel 1 is doorspekt van ongepaste grappen. De middeleeuwen waren niet bepaald woke…

Omdat de demo niet heel lang duurt en een complete stad met het zwaard bevechten doorgaans een tijdrovende bezigheid is, besloot ik de nodige diplomatie in te zetten om XX en Henry uit de penarie te helpen. Dat zorgde ervoor dat het zwaardvechtersgilde ons na wat overredingskracht met rust liet en ik op pad kon door Kutná Hora.

Wandelend door de straten, langs de marktkramen en herbergen waan je je meteen in de vijftiende eeuw. Warhorse Studios heeft een flinke grafische stap vooruit gemaakt en dompelt je nog dieper onder in de modderige straten van de middeleeuwse stad. Het is alsof je door een virtueel openluchtmuseum loopt als het Archeon, maar dan zonder gillende kinderen.

Een dief in de nacht

Waar je wel voor moet oppassen zijn de stadswachten die de straten patrouilleren. Ons is op het hart gedrukt tijdens de demo niet te veel herrie te schoppen in de stad. Anders konden we de stadswacht achter ons aan krijgen en dan konden we niet zoveel uit de demo halen. Dat valt alleen niet mee als je probeert in te breken bij de lokale zwaardvechtersclub.

De opdracht was namelijk om het zwaard van het gilde te stelen, zodat XX dat op zijn beurt weer kon gebruiken om het zwaardvechtersgilde alsnog uit te dagen voor een duel. Vraag me niet hoe al die etiketten precies werken, XX is meer het “trust me bro”-type. Maar dan in het Duits.

Gewapend met een lockpick dring ik het gildehuis binnen en loop ik prompt tegen de schoonmaakster aan. Tot zo ver het stealth-gedeelte van de missie. Ik sprint naar boven, ruk het zwaard van de muur en krijg de halve gilde in hun onderbroek – maar met zwaard – achter me aan. Wat volgt is een wilde optocht door de straten van Kutná Hora, tot ik de mannen uiteindelijk in een steegje van me af weet te schudden.

Warhorse Studios

Middeleeuwen zonder draken

Voor ik het zweet van Henry’s voorhoofd kan vegen is de demo helaas alweer voorbij. De ontwikkelaar vertelt ons dat deze missie op allerlei verschillende manieren kan aflopen. Als je namelijk zoals ik wel het zwaard steelt, maar ontdekt wordt tijdens je inbraakactie, zal het duel plaatsvinden, maar met een groot voordeel voor het gilde.

Uiteindelijk staat het overkoepelende verhaal van Kingdom Deliverance 2 wel vast. Wat jij als speler ook doet, het einde van de game zal je niet beïnvloeden. Hoe het avontuur van Henry er onderweg uitziet, dat bepaal jij als speler.

Dat dit een episch middeleeuws drama moet worden, moeten we maar even aannemen van de ontwikkelaar. Dat het een authentieke rpg wordt zonder draken en andere fantasy-elementen, staat wel vast. Warhorse Studios gaat ons zo dicht mogelijk naar de middeleeuwse realiteit brengen als virtueel mogelijk is.

Kingdom Come Deliverance komt uit op 11 februari 2024 voor pc, Xbox Series X/S en PlayStation 5.