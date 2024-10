Let’s Go-Go Down Under

In de drukke Indie Arena Booth in hal 10.1 ontmoette ik tijdens gamescom een deel van het team van Prideful Sloth. De Australische studio is in de spannende early access-periode van hun derde game: Go-Go Town. Mede-eigenaar Cheryl Vance nam mij mee door de development build en vertelde over het bouwproces van deze fleurige sim.

Een jaar of anderhalf geleden zag Go-Go Town voor het eerst het daglicht. Althans, de aankondiging ervan. Sindsdien heeft de Discord-server meer dan 800 leden vergaard waarvan verreweg het grootste deel de game al speelt in early access. Maar laten we beginnen bij het begin: de start van de game zelf.

Aliens en burgemeesters

Bij het opstarten van de game word je – zoals bij veel cosy citybuilders – in een lege wereld gedropt met meer dan genoeg ruimte om aan het bouwen te slaan. Je bent blijkbaar als burgemeester aangewezen door de mysterieuze mensen die je er onceremonieel uit de auto gooien en vervolgens weer vertrekken. Vanaf daar kun je het lekker zelf uitzoeken. A blessing and a curse voor het personage, slechts a blessing voor jou als speler.

Met felgekleurde assets en afgeronde hoeken doet alles in de wereld van Go-Go Town koddig aan. Bij het starten krijg je een willekeurig samengesteld personage toebedeeld, maar je hebt ook vrijwel meteen de mogelijkheid deze aan je eigen smaak aan te passen. Dan valt gelijk op: er zijn al best veel keuzes die je niet hoeft vrij te spelen, maar meteen krijgt. Een fijn begin – unlockables komen later toch nog wel, en zo zit je niet snel met een personage dat je stiekem tegenvalt. “We hebben al hele creatieve combinaties gezien,” lacht Vance, “aliens met gekke kostuums bijvoorbeeld, het kan allemaal! Spelers delen hun creaties ook regelmatig in onze Discord-server.”

De wereld is je speeltuin (en je boerderij, en je winkel)

In Go-Go Town lijken de mogelijkheden bijna eindeloos. Je wordt als speler heel erg vrij gelaten in wat je wilt bouwen en waar je dat wilt doen. Het geheel wordt begeleid door een playlist van low-fi beats, die je vanaf je in-game telefoon kunt bedienen. Op diezelfde telefoon regel je van alles rondom je stad. Je kunt bijvoorbeeld de kaart bekijken, nieuwe decoraties en onderdelen vrijspelen en vrienden uitnodigen. Die laatste feature houdt in dat je in een multiplayer-game samen aan de stad kunt werken.

Het team heeft slimme elementen ingebouwd om je het leven in de sim wat gemakkelijker te maken. Zo kun je rondrijden met een auto – daarin kun je heel je inventory droppen om alles van A naar B te brengen. De auto kun je vervolgens bij een specifieke parkeerplaats laten verschijnen zodat je hem niet steeds kwijt bent. Daarnaast zijn er mogelijkheden om in je stadje een metrosysteem te bouwen en de industrie te automatiseren.

“Een uitgebreider verhaal staat zeker nog op de planning.” Cheryl Vance

Wanneer je toeristen overhaalt te blijven, willen ze een huis en een baan. Je kunt ze dan aan het werk zetten in winkels, boerderijen en op andere plekken. Momenteel is dat vooral een systeem van toewijzen en doorgaan; het zou mooi zijn om iets meer interactie met de burgers te hebben om dit deel van de game nog net wat meer leven in te blazen.

De mechanics van Go-Go Town lijken al vrij strak in elkaar te zitten, een enkele bug daargelaten. “Maar een groot deel van het verhaal ontbreekt nog. We wilden eerst zorgen dat de basis er stond en dat spelers de wereld konden gaan ontdekken. Een uitgebreid verhaal staat zeker nog op de planning, daar zijn we actief mee bezig”, aldus Vance.

Early access

Dat er nog elementen missen is op zich niet zo gek, gezien de game nog in early access zit. Vance vertelt: “We hebben al heel fijne feedback en leuke reacties gekregen. Als ontwikkelaars hebben wij een lange termijn-visie in ons hoofd, met kernelementen die we intact willen houden. Maar gelukkig merken we dat wat wij willen grotendeels overeenkomt met wat de spelers in onze game zoeken.”

Dat blijkt wel uit de Build + Bustle-update, die afgelopen week live ging. Daarmee zijn verschillende nieuwe features aan de game toegevoegd, zoals fast travel en een grotere kaart. Het zijn elementen waar zowel spelers als ontwikkelaars hun ei in kwijt kunnen. Het team van Prideful Sloth gebruikt de vroegtijdige toegang dus niet alleen als statische content waar spelers op kunnen reageren, maar echt als tweebaans-interactie met het publiek. En als mogelijkheid om de game lekker uit te breiden met features die voor iedereen een welkome toevoeging zijn.

Go-Go Town is nu op Steam beschikbaar in vroegtijdige toegang.