Op gamescom kon je niet om Dune: Awakening heen. Overal waren Dune-goodies, grote banners en zelfs een verdwaalde sandworm aanwezig op de beurs in Keulen. We gingen langs bij Level Infinite om meer te weten te komen over deze mmo-survivalgame in het Dune-universum.

Survive, expand, control; dat zijn de drie pilaren waar Level Infinites Dune: Awakening op gebouwd is. Een ambitieuze mmo waarin veel verschillende soorten gameplay samenkomen, met de Dune-planeet Arrakis als toneel. Ik kon hands-on met de game en mocht spreken met een ontwikkelaar over wat de plannen zijn voor de mmo in dit grootste universum.

Dertig verschillende kleuren zand

Dat toneel is met name een hoop zand. Niet direct de meest inspirerende setting die je kunt bedenken voor een gevarieerde mmo-game, maar tijdens de hands-on is er in ieder geval genoeg te verkennen op Arrakis. De woestijn heeft uiteraard de uitgestrekte zandvlaktes waar de sandworms huishouden, maar ook veel rotsformaties waar je grotten in kunt of vijandelijke nederzettingen kunt tegenkomen. Hoewel het natuurlijk duidelijk een zandthema heeft, is er genoeg te ontdekken in de wereld.

Daarnaast hebben we ook veel gebieden nog niet kunnen zien, want tijdens de hands-on begeven we ons alleen in het gedeelte waar je het eerste deel van de game doorbrengt en ook je basis bouwt. Volgens game producer Scott Junior is dit een “level van 64 vierkante kilometer, met verschillende biomes”. Dit level kun je helemaal solo spelen, maar je kunt ook verbinden met andere spelers in dit gedeelte, zodat je bijvoorbeeld samen een basis kunt bouwen.

Uiteindelijk kun je vanuit dit gebied naar andere gebieden reizen, waar ook andere spelers rondlopen. Junior noemt dit “the deep desert” die “negen keer zo groot is” als het eerste level waar je begint. Daar zal ook de endgame-content zich afspelen. Hier moet je vechten om grote spice-voorraden en is pvp de norm.

Geen mmo rpg

Voor je zover bent heeft Dune: Awakening een verhaal voor je om door te spelen, waarin de tijdlijn net iets anders loopt dan in de films of de boeken van Dune. In de tijdlijn van Dune: Awakening is Paul Atreides nooit geboren en verkeert Arrakis in een staat van oorlog waarin de Harkonnen en Atreides elkaar zand in de ogen proberen te gooien.

Als speler kun je krachten vrijspelen die je ook kunt herkennen uit de film. Dit zijn de vaardigheden die je verder kunt ontwikkelen als je door de game levelt. Tijdens onze hands-on hadden we bijvoorbeeld de kracht om korte afstanden vliegend af te leggen of konden we een dash uitvoeren richting een vijand en deze meteen een flinke klap verkopen. Deze vaardigheden zitten niet vast aan een bepaalde class, maar kun je vrijspelen en naar eigen inzicht combineren.

Naast de progressie van je krachten speel je ook nieuwe technologieën vrij. Tijdens je tocht door de woestijn vind je allerlei materialen waarmee je nieuwe wapens, uitrusting en andere items kunt maken. Zo kun je blueprints voor een geweer unlocken en met het metaal dat je in nederzettingen vindt dit wapen bouwen. Hoe meer je speelt, des te meer technologieën je vrijspeelt en hoe sterker je wordt. Dit is een andere benadering dan we bij de meeste mmorpg’s zien en Junior benadrukt ook dat Dune: Awakening geen rpg is: “We have levels in the game, but it is not like a level 50 will be so much stronger than a level 1 character. Our game is flatter in that sense. The levels are more the amount of tech points that you have.”

Het technologiesysteem voelt wel al erg goed aan. Je vindt bijvoorbeeld stukken ijzer in een kamp met hoarders en deze kun je dan gebruiken om een eigen dartpistool te maken. Hoe meer je verkent en uitrusting vervaardigt, hoe meer technologieën je vrijspeelt en direct kunt gebruiken om nieuwe items en uiteindelijk ook voertuigen te ontwikkelen. Voor voertuigen is ook een modulair systeem ontwikkeld, vertelt Junior: “At the start of the game, almost every sandbike you make will be the same […] as you get further into the game, you get access to different kinds of sandbikes, you can start making variations.”

Het lijkt een heerlijk loopje, waarvan ik hoop dat het allemaal lekker diep gaat in de volledige versie van de game. Want dan is dit een onderdeel waar veel mensen zich in gaan verliezen.

Je moet wel van zand houden

Hoewel Level Infinite erg inzet op het mmo-gedeelte van de game en Dune: Awakening ook echt een mmo wil maken, is het in de eerste plaats eigenlijk meer een survivalgame. Je begint je avontuur midden in de woestijn en je moet eigenlijk als eerste zo snel mogelijk de schaduw zien te vinden. De zon maakt de temperatuur namelijk ondraaglijk voor mensen op Dune, waardoor je maar korte periodes door de zonovergoten delen van de wereld kunt lopen als het dag is.

Het probleem is natuurlijk dat wanneer je door het zand naar de dichtstbijzijnde rots rent, je alle sandworms in de omgeving aantrekt en je wandeling door de woestijn een korte wordt. Je moet een balans vinden tussen snel genoeg beschutting vinden tegen de felle zon en rustig genoeg bewegen om geen sandwormmaaltje te worden.

In de schaduw kun je bijkomen en daar vind je ook de zeer schaarse vegetatie die de planeet arm is. Deze planten kun je gebruiken om items te maken, maar ook om je dorst te lessen. Hoe langer je rondloopt, hoe verder de meter links onderin beeld leegloopt, waardoor je in kritieke toestand kunt geraken. Uiteindelijk gaan de paar druppels uit deze planten op en moet je geheel trouw aan het Dune-universum in de weer met bloedzakken om aan vocht te komen. Het is allemaal wat macaber, maar geeft wel een survivalgevoel.

Rafelige randjes

Als je eenmaal door het verhaal heen bent en een goede basis hebt in figuurlijke en letterlijke zin, kun je de rest van de wereld gaan verkennen en deelnemen aan de endgame-content. Dit is het punt waarop je al sterke wapens hebt en waarschijnlijk ook al een eigen Ornithopter. Tijdens de hands-on hebben we deze voertuigen via een cheat mogen proberen, want de ontwikkelaars verzekerden ons dat het aardig wat stappen kost om zo’n Ornithopter te krijgen.

De vlucht met dit sci-fi-voertuig gaf ons wel inzicht in hoe groot deze game is. Je kunt kilometers vliegen en er lijkt geen einde te komen aan de zandduinen en grote rotsformaties met vijandelijke forten en nederzettingen. Tegelijkertijd laat het ook zien hoe gedateerd de game eruitziet.

De game doet in grafisch opzicht denken aan een mmo van een jaar of zes of zeven geleden. Denk aan een Conan Exiles dat door dezelfde studio werd gemaakt. Ze hebben het weergeven van zandkorrels geperfectioneerd, maar verder lijkt de ontwikkeling bij de studio Funcom te hebben stilgestaan. Nu is de schaal van Dune: Awakening een stuk groter en dan moeten er wat grafische concessies gedaan worden om alles soepel op het scherm te toveren. Toch is er nog best wel wat werk aan de winkel voor de ontwikkelaar om de vrij letterlijke rafelige randjes weg te werken met wat betere anti-aliasing.

Zeker die grafische kant moet rechtgetrokken worden, maar ook als het om gameplay gaat vragen we ons af of Dune: Awakening genoeg biedt om spelers voor lange tijd geïnteresseerd te houden in de game. We hopen het in ieder geval wel, want we hebben maar al te graag een goede reden om over de zandduinen te vliegen in een Ornithopter.