Nu het stof is gedaald over de grote shows van de Summer of Gaming is het tijd om de balans op te maken. Was het de Future Games Show, de Xbox Showcase of toch Ubisoft Forward die met de grootste aankondiging op de proppen kwam? We gingen de redactie rond om de meest spraakmakende en indrukwekkende onthullingen uit de doeken te doen.

We richten ons even op de games die voor het eerst getoond werden. Want dat de helft van de redactie al tien jaar naar Dragon Age: The Veilguard en de nieuwe Fable uitkijkt, is vanzelfsprekend. Daarnaast verwachten we later deze maand nog een Nintendo Direct, waarover later zeker meer. Voor nu gaan we eerst vast watertanden bij onze favoriete aankondigingen.

Clair Obscur: Expedition 33

Maxime

Dat ik Dragon Age in de intro heb aangehaald is met name omdat ik een van die mensen ben die zich er schuldig aan maakt het als highlight van de show te zien. Want in tegenstelling tot de trailer, die velen met een misplaatst gevoel achterlaat, geeft de gameplay-teaser van dinsdag een beter beeld van deze grote RPG. Enfin, de grootste verrassing voor mij was Clair Obscur: Expedition 33, die tijdens de Xbox Showcase onthuld werd. Deze turn-based RPG is het debuut van de Franse studio Sandfall Interactive.

In Expedition 33 duik je in een wereld waarin elk jaar mensen van een bepaalde leeftijd verdwijnen door het kwade toedoen van The Paintress, ‘she who paints death’. De leeftijd telt steeds af, dus er blijven minder en minder mensen op de wereld over. Een godin tarten is niet voor iedereen weggelegd, maar wél voor het groepje helden waarbij jij je aansluit – en wel met het plan om haar volledig te gronde te richten.

De interessante premisse, gecombineerd met strakke gameplay en een mooie cast (o.a. Jennifer English, Ben Starr) zorgen voor een totaalplaatje dat het waard lijkt om goed in de gaten te houden.

Anno 117

Robert

Stiekem kijk ik het meest uit naar de Starfield Shattered Space DLC, maar die is al ruim voor de Xbox Showcase aangekondigd, dus allesbehalve een onthulling van een nieuwe game. Dat geldt eigenlijk ook voor Civilization 7, waarvan we al wel wisten dat Firaxis er achter de schermen aan werkte en met de nieuwe teaser zijn we eigenlijk nauwelijks iets wijzer geworden.

Dat is wel een beetje de trend dit jaar: veel aankondigingen met weinig gameplay en releasedata ver in de toekomst. Toch sprong ik even op van mijn stoel toen tijdens Ubisoft Forward de nieuwe Anno werd aangekondigd. Niet alleen omdat ik gewoon erg veel zin heb in een nieuwe Anno, maar ook omdat we verder dan ooit tevoren teruggaan in de geschiedenis. De Romeinen zijn het hoofdthema in Anno 117, een jaartal dat geheel volgens de formule van de game opgeteld negen is. In een toekomstige column of podcastaflevering ga ik me vast nog wel boos maken over dat Ubisoft ons zo weinig liet zien, maar op dit moment ben ik me vooral aan het verheugen op deze nieuwe Anno-game.

Age of Mythology: Retold

Amador

Twee jaar geleden is deze titel al aangekondigd door Microsoft, maar naast een nietszeggende trailer waar alleen het bestaan van Age of Mythology: Retold werd bevestigd, was er nog niets anders bekend. Desondanks was dit voor een fan van het eerste uur al een heel fijn bericht. Bij de Xbox Showcase van 9 juni kregen we ineens een nieuwe trailer, met gameplay en een releasedatum. Op 6 september is de remake van deze goddelijke RTS uit 2002 te spelen op de PC en Xbox Series X/S. De hype-pegasus is nu toch echt vertrokken voor deze mythologienerd.

Retold komt uit met vier mythische facties: Atlantis, Egypte, Griekenland en de Noren. De laatste drie waren allemaal in het origineel te vinden, Atlantis werd toegevoegd in de uitbreiding The Titans uit 2003. De graphics hebben een emmer verf gehad, er wordt een nieuwe gamemodus toegevoegd en wat minder populaire elementen van de game worden aangepakt. Naast de basisgame zijn er ook twee uitbreidingen voor Age of Mythology: Retold aangekondigd. De eerste is gebaseerd op de Chinese cultuur en de tweede bevat een nog onbekend volk. Het liefste zie ik Japan of de Azteken, of in het allerbeste geval beide. Ik ga me verdiepen in ieder volk en kan niet wachten om me als een ware god te gedragen in Age of Mythology: Retold.

Fragpunk

Kevin

Hebben we nog niet genoeg free-to-play-5v5-hero-shooters in deze wereld? Ja, eigenlijk wel, als we heel eerlijk zijn. Maar dat houdt ontwikkelaars niet tegen om er met nog meer op de proppen te komen en dus zagen we bij Microsoft de nieuwe free-to-play-5v5-hero-shooter (ja, zo blijf ik het noemen) Fragpunk. Maar waar ik bij games als Concord heel snel alweer ben afgehaakt, heeft Fragpunk een net leuk genoeg haakje om toch mijn interesse op te wekken.

Fragpunk stort je namelijk in een arena waarin speelkaarten de boel flink op zijn kop zetten. Soms heel letterlijk, want iedere ronde wordt er per team een kaart gespeeld die de boel flink verandert. Zo zijn er kaarten die de arena omkeren, kaarten die de schade verdelen tussen het vijandelijke team en kaarten die spelers een groter hoofd geven. Jawel: Big Head Mode als integraal onderdeel van je game. De game moet in 2025 verschijnen, maar daarvoor verschijnen er al speeltesten om de game te proberen.

Gears of War: E-Day

Tom

Natuurlijk zat er al een tijdje een nieuwe ‘Gears’ aan te komen, maar dat het een ‘Gears of War’ bleek, was nogal een verrassing. Geen voortzetting van de vervolgtrilogie dus, maar een terugkeer naar de fundering – of eigenlijk nog net daaronder. Gears of War: E-Day moet een nieuw en zelfstandig deel in de serie worden, dat zich vanzelfsprekend rond de titulaire Emergence Day afspeelt. Lees: het begin van de Locust-invasie vanuit hun ondergrondse hollen, circa veertien jaar voorafgaand aan de allereerste Gears of War.

De trailer zet dan ook vol in op nostalgie, om de fans van weleer echt even lekker te maken. We nemen het op tegen de originele Locust, met een jonge Marcus Fenix en Dominic Santiago, terwijl op de achtergrond zachtjes een sombere versie van Mad World pingelt. De toon is duidelijk terug, maar verder blijft het vaag rondom de nieuwste Gears of War. De ‘in-engine’-beelden demonstreren heerlijk groezelige assets, maar er wordt nog niet eens gerept over platformen, laat staan een globale inschatting van wanneer E-Day daadwerkelijk opduikt. Het zou ons niet verbazen als we dit pas echt onder de knoppen krijgen op de vólgende Xbox.

Star Vaders

Rohald

Zoals we weten is er veel onrust in het game-landschap. Juist de grotere studio’s hebben het moeilijk en zetten allerlei mensen op straat, zelfs tijdens ontwikkelingscycli van bestaande games. Ik vond het daarmee een grote verademing om te zien dat er tijdens deze E3-achtige periode veel aandacht wordt gevestigd op de opkomende indiegames. Van de games die ik gezien heb, viel mijn oog het meest op Star Vaders.

Deze indietitel is een interpretatie van Space Invaders, gekruist met Slay the Spire. Met je mech verdedig je de aarde tegen de invasieve ruimtehorde. Gaandeweg vind je nieuwe kaarten en stel je je deck samen. De demo is gratis te downloaden op Steam en dat raad ik iedereen aan. De mechanics zijn namelijk heel toegankelijk en bevredigend. Hang hier een toffe art-stijl aan vast en leuke vrolijke muziek en dan heb je opeens een game die in het ‘digitale crack’-rijtje past.

Wat waren jouw favoriete onthullingen van de afgelopen twee weken? We horen het graag van je in de comments!