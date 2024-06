Demo’s zijn helemaal terug. Sinds Valve op Steam een paar keer per jaar Steam Next Fest organiseert, publiceren gamemakers massaal demo’s van hun aankomende games. Het zijn er zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet, dus vroegen we de redactie hun favorieten even op een rij te zetten.

Steam Next Fest vond plaats van 10 tot 17 juni. Mocht je nu bang zijn de boot gemist te hebben: geen zorgen. De meeste demo’s die tijdens Steam Next Fest online komen, kun je ook daarna nog spelen. Dit zijn wat onze redacteuren betreft de must plays van deze editie.

Luister ook de laatste aflevering van Iedereen Vond Dat Leuk, waarin Tom, Rohald en Robert nog meer toffe demo’s bespreken:

Tom Kauwenberg Redacteur

Grunn

Oer-Hollands in zowel afkomst als setting: in Grunn speel je een tuinier in een Gronings dorpje. Dat klinkt allemaal rustgevend en heilzaam, maar al snel merk je: er klopt hier iets niet. Stond die tuinkabouter net niet heel ergens anders? In de verkorte demoversie krijgen spelers een dag of twee de tijd om wat heggen te snoeien en de omgeving te verkennen, met ruim voldoende verwijzingen naar meer mysterie om uit te pluizen in het grotere geheel.

Releasedatum: 2024 | Speel de demo op Steam

Kevin Rombouts Uitgever

Parcel Corps

Trek je beste spandex pakje aan en word een integraal onderdeel van de gig-economie. In Parcel Corps stap je op je kekke fiets om zo snel mogelijk pakketjes af te leveren in de chaotische stad, terwijl je de politie probeert te omzeilen en een dollar in je zak probeert te houden. In de korte demo proef je de mengelmoes van Jet Set Radio en Crazy Taxi in hectisch button mashen om snelheid op te bouwen en je telefoon in de gaten te houden voor de volgende opdracht. Je telefoon gebruiken op de fiets? Goed voorbeeld doet goed volgen!

Releasedatum: 3 september 2024 | Speel de demo op Steam

Rohald De Bruyne Redacteur

The Operator

Een van de eerste games die ik zelf kocht en speelde was de videogamevertolking van detv-show CSI. Deze herinnering werd bij het zien van de trailer van The Operator direct weer opgerakeld. Het idee van een mysterie in stappen en met digitaal detectivewerk inconsistenties en correlaties ontdekken is iets wat mij op het lijf geschreven is. De demo laat je de eerste twee zaken spelen als Evan Tennar, een operator voor the Federal Bureau of Investigation. Na zo’n dertig minuten word je gehackt en een complot ingesleurd om ‘de waarheid’ te vinden. Vervolgens ben ik al twee dagen aan het nadenken over eventuele hints die er in de stukje data te vinden zijn en kijk ik erg uit naar de release van deze game.

Releasedatum: juli 2024 | Speel de demo op Steam

Maxime Buitenhuis Hoofdredacteur

Schim

Twee weken geleden ging het in de podcast al even over Schim, een behoorlijk originele game van Nederlandse makelij. Met mooie, gestileerde figuren en een verrassend aangrijpend verhaal zet de demo van Schim zich neer als een stevige basis voor de volledige game. In de woorden van Robert: “Je speelt als een soort blobje.” Dat blobje is de essentie van iemands schaduw, zo blijkt. Maar wat als die persoon zijn schaduw kwijtraakt?

Met dynamische platformmechanieken spring je tussen schaduwen van gebouwen, personen en rijdende fietsen heen en weer, en laat je objecten bewegen om de weg vrij te maken. Een solide demo voor een game waar meerdere redactieleden erg naar uitkijken. Ondertussen is de game ook in de Switch store te vinden, waar de grote mate van aandacht bijna overweldigend voelde voor makers Ewoud en Nils.

Releasedatum 18 juli 2024 | Speel de demo op Steam

Robert Zomers Redacteur

Wax Heads

Soms dagdroom ik over geboren worden een paar generaties voor de mijne. Gewoon om me dan voor te stellen dat ik niet was opgegroeid met computers en games, maar wel met The Beatles en de mogelijkheid om een huis te kunnen kopen. Dan was ik waarschijnlijk beland in een vinylzaak. Zo eentje waar als je binnenloopt en vraagt om de meest obscure plaat, ze altijd wel ergens een grijs gedraaid stukje vinyl van een schap weten te plukken. Dat is de hele game Wax Heads. Je praat steeds met allemaal wax heads die een specifiek album zoeken. De muziek die speciaal voor de game is gemaakt, is heerlijk en de artstyle is dat ook. Ik kan niet wachten om uren rond te hangen in de platenzaak als Wax Heads uitkomt.

Releasedatum: Onbekend | Speel de demo op Steam

Tom Kauwenberg Redacteur

Parking Garage Rally Circuit

Vier wielen, een paar parkeergarages en genoeg scanlines om je naar de 90’s te transporteren: Parking Garage Rally Circuit heeft het allemaal. Aan jou om de beste tijden en mooiste drifts in te zetten, badend in de sfeer van een muffe arcadehal. Je ruikt nog net niet de doodgeslagen cola en rondslingerende guldens, zo goed wordt dat gevoel neergezet. Deze demo toont slechts twee van de circa tien parcours, maar geeft alvast een sprekend voorproefje op hoe lekker retro dit allemaal rijdt.

Releasedatum: 2024 | Speel de demo op Steam

Kevin Rombouts Uitgever

Tactical Breach Wizards

Suspicious Developments

De fantasie om als gespecialiseerde politieagent een perfect getimede inval te doen met je eenheid – iedere shooter-fan heeft er weleens van gedroomd. Maar lang niet iedereen heeft de vaardigheden om het ook uit te voeren. Wat nou als je een vleugje magie en strategie in de mix gooit? Dan krijg je Tactical Breach Wizards, een turn-based strategy game waarbij jij samen met je eenheid kamer voor kamer veilig stelt als ware het puzzels. Plan je acties, kijk in de toekomst en probeer zo soepel mogelijk je doelwitten uit te schakelen. De momenten dat je even rust kan pakken? De speelse dialogen tussendoor waarin het verhaal zich ontwikkelt en jouw keuzes zomaar eens impact kunnen hebben.

Releasedatum: 22 augustus 2024 | Speel de demo op Steam

Robert Zomers Redacteur

Spilled!

Van de Nederlandse ontwikkelaar Lente kregen we deze Steam Next Fest een demo van Spilled! De ontwikkelaar woont zelf op een boot en wil een relaxte game maken waarin je oceanen schoonmaakt. De game heeft een unieke grafische stijl en heerlijke soundtrack, waar je vanzelf langzamer van gaat varen. Hoewel je niet veel meer doet dan olievlekken opruimen en plastic verzamelen, zorgen de cozy vibes en de uitstekende slurpgeluiden van je boot ervoor dat je wil blijven spelen.

Releasedatum: Onbekend | Speel de demo op Steam

Rohald De Bruyne Redacteur

Tiny Glade

Tiny Glade is een pure sandboxgame. Je krijgt een zandbak waar je kastelen in kunt bouwen. Hoe je dit doet is volledig aan jou. De game geeft je namelijk geen doelen die je een bepaalde richting op duwt. Jij bepaalt hoe en wat je wilt bouwen. Wat Pounce Light wel biedt, zijn intuïtieve tools waarmee je spelenderwijs leert hoe je je erf vorm kunt geven. Omdat de middelen zo intuïtief in gebruik zijn, raak je niet zo snel gefrustreerd en is het geheel erg rustgevend.

Releasedatum: 2024 | Speel de demo op Steam

Wat is jouw favoriete demo van Steam Next Fest of hebben we misschien nog een mooie indiegame gemist? Laat het ons weten in de reacties hieronder of praat met ons mee in de Pixel Vault Discord.