In de vele verschillende soorten fantasy content komt in bijna elke vorm een draak voor. Soms zijn ze hebberig, soms zijn ze wijs, soms zijn ze goedaardige mythische wezens en andere keren de personificatie van het kwaad. Waarom moeten we eigenlijk kiezen? Kan het niet zo zijn dat iedere draak een combinatie van al het bovenstaande is? In Wyrmspan kan dit dus wel!

Nadat Wingspan in 2019 de vleugels opensloeg, sleepte de game direct al zes Game of the Year-awards binnen. Dit was niet onterecht. Het bordspel is toegankelijk voor nieuwe spelers en biedt tegelijkertijd diepgang voor wie al bekend is met het format. Stonemaier Games probeert dit vijf jaar later nog eens dunnetjes over te doen met Wyrmspan. Want, waarom ook niet? Draken maken alles beter, toch?

Eerst graven, dan lokken

Wyrmspan is opgebouwd uit vier rondes die ieder bestaan uit meerdere beurten. Tijdens de beurten spendeer je geld en middelen om grotten te graven, draken te lokken of expedities te starten. Iedere speler start een ronde met zes muntjes. Een speler kan per beurt een van de eerder genoemde acties uitvoeren. Iedere actie kost tenminste een muntje en vaak ook andere middelen.

999Games

In Wyrmspan heeft iedereen een spelbord waarin drie grottensystemen worden weergegeven. Iedere grot heeft vier posities waar draken kunnen gaan wonen. Een van de grootste verschillen ten opzichte van Wingspan is dat een draak alleen een plekje kan vinden wanneer de grot uitgegraven is. Dit betekent dat je in vergelijking met Wingspan voorbereidingen in het leefgebied moet treffen, voordat je met de wezens zelf aan de slag kan.

Wat is een draak zonder een grot?

Het type grotten dat je uitgraaft en welke draak je lokt is van groot belang. Iedere kaart heeft namelijk een bepaald effect waardoor je je voortgang op het spelbord kunt vorderen. Er zijn vier verschillende effecten,die op kaarten worden beschreven. Ten eerste zijn er als-gespeeld-kaarten. Deze beschrijven een effect dat plaatsvindt wanneer de kaart wordt gespeeld. Denk hierbij aan een nieuwe kaart trekken of een ei verkopen om nog een kaart te spelen. Belangrijk is dat grotkaarten alleen als-gespeeld-effecten kunnen hebben. Draken kunnen ook de volgende drie effecten hebben.

Ten tweede zijn er de wanneer-geactiveerd-kaarten. Dit beschrijft een effect dat alleen plaatsvindt wanneer de draak wordt geactiveerd tijdens een expeditie. Als derde zijn er de tussentijdse effecten die alleen activeren in de fase tussen de ronden. Dus wanneer niemand meer de middelen heeft om een beurt uit te kunnen voeren en het spel zich voortzet naar de volgende ronde. Als laatste zijn er kaarten wiens effect enkel activeert in de score fase van het spel.

999Games

Tussentijdse effecten zijn de derde soort effecten die alleen plaats kunnen vinden wanneer de ene ronde eindigt en de volgende ronde begint. Over het algemeen zijn deze effecten best wel sterk, gezien deze maximaal vier keer geactiveerd kunnen worden in ieder spel.

Tot slot zijn er de einde-spel-kaarten, wiens effect alleen geactiveerd kan worden tijdens de puntentelling fase van het spel. Over het algemeen zijn dit passieve effecten waaraan voldaan moet worden om meer overwinningspunten te krijgen. Denk hierbij aan: als je aan het einde van het spel vier agressieve draken op het bord hebt, krijg je zes punten extra. Of: betaal tijdens de slotfase twee eieren om vier extra punten te krijgen.

Iedere draak is een beetje anders

Wyrmspan kent in totaal 183 draken die er stuk voor stuk uniek uitzien. Er zijn helaas niet 183 verschillende effecten, maar dit wordt goedgemaakt door de andere eigenschappen van het spel. Zo zijn er draken in vier verschillende afmetingen, verschillende groottes aan nesten en ook verschillende karaktertrekken en basispunten. Deze eigenschappen hebben geen directe effecten in het spel, maar de eerder genoemde kaarteffecten kunnen hier wel op inspelen.

De eerste keer dat je dit spel speelt komt er best veel informatie op je aft. Ik had dan ook even nodig om dit te contextualiseren, maar zodra de puzzelstukjes beginnen te vallen viel me op hoeveel plezier ik had in het vooruit plannen van mijn beurten. Op een bepaald moment was ik al vier beurten vooruit aan het plannen. Eerst speel ik deze draak, dan ga ik hier op expeditie, waardoor ik een grot kan bouwen. Met het effect van die grot kan ik direct een andere draak spelen.

999Games

Als je je beurten goed plant (en een beetje geluk hebt), kun je ervoor zorgen dat je tijdens een ronde opeens drie beurten meer kunt spelen dan je tegenstanders. Dat voelt heel erg bevredigend. Het nadeel is wel dat er zoveel verschillende onderdelen zijn, dat het spel behoorlijk veel tafelruimte vereist. Dit maakt het spel niet geheel geschikt voor de kleinere appartementen waar grotere tafels niet in te passen zijn.

Dat je het spel vaker kunt en moet spelen, zit echt ingebakken in de kern. Dit is ook te merken in de kwaliteit van de speelstukken. De kaarten zijn stevig en goed afgewerkt. De handleiding is een stevige bundel met robuuste bladzijden die niet snel kreuken of scheuren. De drakeneieren komen in handige bakjes die afsluitbaar zijn met een deksel. Hierdoor verklein je de kans dat speelstukken verloren gaan bij het opzetten en opruimen van het spel.

Tot slot is er ook nog een compendium toegevoegd dat enkel wat extra smaak brengt aan het spel. Dit is een boekje waarin alle draken op alfabetische volgorde staan. Bij iedere draak staat een klein stukje tekst geschreven dat lore geeft over de betreffende draak. Dit voegt verder geen spelelementen toe, maar het is een leuk eerbetoon aan de creativiteit van de makers.