Vlak voor het wereldkampioenschap Pokémon TCG tijdens Pokémon Worlds, brengt de Pokémon Company een nieuwe set uit: Shrouded Fable. Deze set moet ons de zomer door helpen, voor we in september een grote nieuwe uitbreiding krijgen voor Pokémon TCG: Scarlet & Violet in september.

Shrouded Fable is een mini-set, al kun je de set lastig mini noemen met de 99 kaarten die erin zitten. Daarvan zijn 64 kaarten officieel genummerd en is ruim een derde onderdeel van de Secret Rares. Dat maakt het bij uitstek een uitbreiding voor verzamelaars, want er zijn een berg full art-kaarten aan de collectie toe te voegen met Shrouded Fable. Is dat alleen de moeite waard als we op 13 september 2024 al de volgende uitbreiding, Stellar Crown, krijgen?

Goede Illustration Rares

Om dan even te beginnen bij de sterke kant van deze mini-set: de Illustrations Rares. Dit zijn de kaarten waar de Pokémon niet in een klein venstertje wordt weergegeven, maar de hele kaart in beslag nemen en waarbij er dan ook nog eens extra aandacht is besteed aan de omgeving waar de Pokémon zich in bevindt. Dat is niets nieuws, maar Shrouded Fable pakt wel een paar onconventionele Pokémon om op deze manier uit te lichten.

Zo is er een driedelige set van Duskull, Dusclops en Dusknoir. De drie Pokémon zijn in de onderscheidende stijl van James Turner getekend en voor verzamelaars de meest felbegeerde kaarten uit deze set. Natuurlijk zijn ook de drie cover Pokémon Okidogi, Munkidori en Fezandipiti goed vertegenwoordigd. Deze hebben allemaal twee Illustration Rares. Dit moet deze Pokémon wat meer bekendheid geven, want voor Pokémon die op alle covers staan van de sets, heeft de Pokémon Company deze keer wat obscuurdere figuren gekozen.

Persoonlijk is de Illustration Rare van Cufant favoriet. De vrolijke kaart gemaakt door Mina Nakai zet deze wat minder populaire Pokémon letterlijk in het zonnetje en gooit daar een regenboog overheen.

Nog betere promo’s

Shrouded Fable heeft een mooie Elite Trainer Set, net zoals de vorige sets. Hierbij krijg je net zoals in alle ETB’s een setje energy kaarten en een set boosterpacks om een deck te bouwen. Of je daar genoeg aan hebt, is meestal maar de vraag, maar het is zeker een begin. Daarnaast krijg je een Promo-kaart van Pecharunt.

Voor verzamelaars is die promo dit keer niet de belangrijkste reden om de ETB in huis te halen, want de Pokémon Company lijkt eindelijk een veel gevraagde verandering aan haar card sleeves te hebben doorgevoerd. Deze zijn niet langer mat afgewerkt, waardoor glimmende kaarten niet dof worden als je ze erin stopt. Als je dus je mooiste kaarten uit Shrouded Fable hierin wil stoppen, kun je ze vanaf nu ook goed bekijken.

Waar Shrouded Fable echt hoge ogen gooit, is met de speciale Illustration sets, want daarmee krijg je misschien wel de mooiste Promo kaarten die we in een tijdje hebben gezien. Het gaat dan specifiek om de Kindra en Greninja EX Special Illustration Collection. Deze kaarten zijn ware kunstwerken en je kunt ze met deze collection sets gegarandeerd aan je collectie toevoegen.

Interessante combinaties vlak voor Pokémon Worlds

Het is niet toevallig dat de nieuwe set Shrouded Fable een paar weken voor het Pokémon TCG Wereldkampioenschap verschijnt. De set is door veel spelers gebruikt tijdens het kampioenschap dat tussen 16 en 18 augustus plaatsvond. Kijk de eerste dag van Pokémon World terug om te zien welke combinaties de pro’s hebben gemaakt, maar er zijn in ieder geval een paar kaarten waar iedereen meteen wat nieuws kan proberen.

Dartrix heeft naast gave art ook een goede aanval gekregen: Hidden Wings. Deze aanval doet 20 damage voor elke kaart met United Wings die je op je aflegstapel hebt gelegd en dat kan snel oplopen. Zeker omdat dit de eerste evolutie is van Rowlet, kun je hier al aardig wat schade mee aanrichten, voordat je Decidueye trekt en Dartrix evolueert.

De trainer Janine’s Secret lijkt niet zo’ n goede kaart op het eerste gezicht. Hoewel Janine ervoor zorgt dat je Pokémon nieuwe energies kunnen krijgen, zorgt ze er ook voor dat je actieve Pokémon de status poisoned krijgt. Dat betekent elke beurt tien damage bovenop wat je tegenstander al aan schade uitdeelt.

Laat er nu net een kaart in Shrouded Fable zitten die daar perfect mee samenwerkt. Okidogi EX is namelijk niet alleen een mooie full art kaart, maar doet 130(!) extra schade als deze poisoned is. Perfect dus om met Janine als trainer te combineren.

Heb jij thuis al nieuwe combinaties bedacht of ben je nog naarstig op zoek naar jouw chase card? Laat het ons weten in de reacties!

Shrouded Fable is nu verkrijgbaar bij bekende retailers.