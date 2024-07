Pokémonkaarten zijn nog altijd een van de meest felbegeerde soorten karton op aarde en je zou tussen de Charizards van duizenden euro’s door bijna vergeten dat het ook gewoon een spel is dat je kunt spelen. We leggen je uit waar je kunt beginnen met het spelen van Pokémon Trading Card Game.

Pokémon TCG is inmiddels 25 jaar oud en dat betekent dat er duizenden en duizenden verschillende soorten kaarten zijn voor het spel. Dat kan nogal intimiderend zijn als je het spel wil leren spelen of het opnieuw wil leren, omdat je goede herinneringen hebt aan Pokémon-kaarten uit je jeugd. We zetten verschillende opties voor je op een rij die een goed startpunt zijn voor je TCG-carriere.

Pokémon Battle Academy

De Pokémon Company heeft zelf goede sets beschikbaar die bedoeld zijn om de game te leren spelen. De meest complete en recente set is de Pokemon TCG Battle Academy 2024. In deze set krijg je niet alleen drie volledige speeldecks, maar ook instructies en alle benodigdheden om het spel te spelen. Deze zijn ook in het Nederlands verkrijgbaar en een goed beginpunt voor het leren van de game.

Daarnaast zitten alle benodigdheden zoals een munt om te bepalen wie er mag beginnen en fiches om de schade die je aan elkaars Pokémon uitdeelt bij te houden. Daarnaast is de instapprijs lager dan bijvoorbeeld boxen met kaarten van nieuwe sets. Je kunt een Pokémon Battle Academy 2024 krijgen voor ongeveer 25 – 30 euro.

Pokémon Company

Pokémon TCG spelen met jonge kinderen

Als je met kinderen het Pokémonkaartspel wil spelen, kan een deck met 60 kaarten en alle regels die daarbij komen kijken wat overweldigend zijn. Daarom heeft The Pokémon Company ook een versimpeld spel uitgebracht. Met My First Battle speel je met minidecks van zeventien kaarten, zodat de kennismaking wat soepeler verloopt voor jonge Pokémontrainers. Voor deze sets betaal je tussen de 10 en 15 euro.

Een nét wat hoger niveau

Meer ervaren spelers kunnen ook kijken naar een Build & Battle Stadium-set. Hiermee krijg je uit een recente uitbreiding van de game een aantal starterdecks en boosterpacks waaruit je aanvullende kaarten kunt krijgen. Als je ook graag wat kaarten wil gaan verzamelen, kun je hier dus ook al bijzondere Pokémon uit krijgen, al is natuurlijk niets gegarandeerd met booster packs.

Het zijn wel decks van veertig kaarten. Daar kun je de game ook mee spelen, maar als je uiteindelijk aan toernooien mee wil doen, zul je deze moeten upgraden naar zestig kaarten decks. Het kan zijn dat de boosterpacks daar niet toereikend voor zijn. Dus houd daar rekening mee als je voor een Build & Battle Stadium set gaat.

Pokémon Company

Digitaal een potje spelen in TCG Live

De Pokémon Trading Card Game heeft sinds 2011 ook een videogameversie waarin de huidige sets speelbaar zijn. De Pokémon Trading Card Game Online is vorig jaar vervangen door Pokémon Trading Card Game Live, maar is in de basis nog steeds dezelfde game. Je kunt gratis een account aanmaken voor de videogame en met een paar starterdecks de game uitproberen.

TCG Live bevat ook een uitgebreide tutorial die je de regels van het spel bijbrengt. In korte potjes leer je elke keer een paar nieuwe elementen van het spel. Deze leermethode is ideaal als je geen regelboekjes wil doorspitten, maar gewoon uitleg wil krijgen over hoe je het kaartspel speelt.

Met de digitale game kun je ook meteen kijken of je het leuk vindt om tegen anderen te spelen. Hoewel het natuurlijk niet hetzelfde is als samen om een tafel zitten en een kaartspel spelen, kun je wel eenvoudig je strategieën uitproberen. Daarnaast heeft deze game het voordeel dat je niet direct op zoek hoeft naar iemand anders om het spel mee te spelen, want die is online zo gevonden. Daarnaast kan er niemand vals spelen, want TCG Live zorgt ervoor dat iedereen zich strikt aan de regels houdt.

Pokémon Company Pokémon Company Pokémon Company Pokémon Company Pokémon Company

Zelf een speeldeck bouwen voor Pokémon TCG

Uiteraard kun je ook je eigen weg kiezen en gewoon zelf proberen een deck te bouwen. Een soort van starterkit waar in ieder geval genoeg energy’s in zitten is wel handig. Bijvoorbeeld met een Elite Trainer Box of een andere set waar je makkelijker een deck mee kunt bouwen. Daarna kun je deze set dan aanvullen met boosterpacks en andere extra sets om het ultieme deck te bouwen.

Om te beginnen met een deck is het goed om een paar vuistregels aan te houden. Zorg dat je focust op één á twee Pokémon-types. Dus als vuur Pokémon en elektrische Pokémon hebt, voeg daar dan ook niet nog water Pokémon aan toe. Anders zal het tijdens het spel lastig zijn om de kaarten te trekken, die je op dat moment nodig hebt.

Verder moet je mikken op vijftien à twintig Pokémon voor een deck van zestig kaarten. Zorg dat je ook rekening houdt met evoluties. Je hebt er weinig aan als je een deck vol Charizards hebt als je geen Charmanders en Charmeleons hebt om deze te evolueren. Daarnaast wil je circa twintig trainers en niet meer dan twintig energy’s. Als je een deck hebt samengesteld, is het een kwestie van uitproberen en kleine verbeteringen aan te brengen om het ultieme speeldeck te bouwen.