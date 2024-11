Nosferatu is de nieuwste film van Robert Eggers

We zitten middenin de herfst. De dagen worden korter en het is eerder donker. In deze periode worden er ook weer veel horror- en thrillerfilms uitgebracht. Voor liefhebbers van het genre zijn het dus mooie tijden. Een film in het genre waar ik erg naar uitkijk is gemaakt door mijn op dit moment favoriete regisseur Robert Eggers, die in Nederland vanaf begin januari te zien is: Nosferatu.

De film is een remake van de Duitse stomme film Nosferatu: A Symphony of Horror uit 1922. Het origineel is op zijn beurt een ongeoorloofde en onofficiële verfilming van het boek Dracula van Bram Stoker. Volgens sommige kenners vormde de film de basis voor het filmgenre dat we nu kennen als horror.

Waar gaat het over?

Het hoofdpersonage in de film is Graaf Orlok (Bill Skarsgård), beter bekend als Nosferatu. Hij roept makelaar Thomas Hutter (Nocholas Hoult) op naar zijn afgelegen Transsylvanische kasteel in de bergen. Orlok wil een huis kopen in de buurt van Hutter en zijn vrouw Ellen (Lily-Rose Depp). Wanneer Hutter worstelt om uit het kasteel te ontsnappen, realiseert hij dat hij en Ellen in groot gevaar verkeren.



Op het eerste gezicht zou je veel gelijkenissen kunnen trekken tussen Orlok en Dracula. Maar er is ook een aantal verschillen tussen de twee. Wanneer je door Dracula gebeten wordt, verander je net zoals hij in een vampier. Als Graaf Orlok je bijt, dan ben je er geweest.



Andere verschillen zijn de locatie waar het verhaal zich afspeelt. In het boek is dat Groot-Brittannië en Roemenië in het jaar 1890 en in de film is dat Duitsland in 1838. Ook krijgt een aantal personages een andere naam en eigenschappen. Hoofdpersonages Mina en Jonathan Harker uit het boek heten hier Ellen en Thomas Hutter. Wat wel overeenkomt is dat zowel Dracula als Orlok niet tegen zonlicht kunnen.

Inspiratiebronnen

Dat Eggers een remake maakt van Nosferatu komt niet als een verrassing. In verschillende interviews heeft hij de originele film, samen met een documentaire over het maakproces van de originele Star Wars-trilogie, genoemd als zijn grootste invloeden als filmmaker. Hij begon al in 2015 met zijn werk aan deze remake van Nosferatu..



Ook heeft hij een grote interesse in sprookjes, volksverhalen en mythologie. Die fascinatie gebruikt hij in zijn films. Zo is zijn vorige film The Northman gebaseerd op de Scandinavische legende Amleth, die overigens ook de inspiratie zou zijn voor het verhaal Hamlet van William Shakespeare.

Waarom wil ik het zien?

Hoewel Nosferatu pas zijn vierde speelfilm is, heeft regisseur Robert Eggers een aardige reputatie opgebouwd. Zijn films zitten zowel visueel als qua verhaallijn en spanning goed in elkaar. Het zijn niet de grootste kaskrakers, maar het zijn pareltjes die laten zien dat er nog steeds ruimte is voor films die niet in de vorm van een superheldenfilm of sequel passen.



Eggers drie vorige speelfilms (The Witch, The Lighthouse en The Northman) zijn stuk voor stuk films die ik je van harte aanbeveel wanneer je een avondje wil griezelen op de bank. Mijn verwachting is dat ik binnenkort Nosferatu aan dit lijstje kan toevoegen.

Nosferatu is vanaf 2 januari 2025 te zien in de bioscoop. Wat is jouw favoriete enge film? Laat het ons weten in de reacties!