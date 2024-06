Sportfilms om te kijken tussen het kijken naar sport

De zomer van 2024 is een periode die bol staat van de sport. Er zal gestreden worden om titels, medailles, eindklasseringen en natuurlijk eeuwige roem. Om je sportzomer compleet te maken heb ik een aantal kijktips voor je die goed te combineren zijn met een van de grote evenementen die de komende maanden voorbij zullen komen.

Ik heb de films uitgekozen op basis van vijf grote sportevenementen. Ze zijn (bijna) allemaal te bekijken op een van de bekende streamingdiensten of Video On Demand-platforms. Bereid je voor op unieke sportprestaties op verschillende niveaus waarbij soms meer dan een titel op het spel staat.

Het EK voetbal in Duitsland – The Match

Van 14 juni tot en met 14 juli vindt in Duitsland het Europees Kampioenschap voetbal plaats. Mijn voetbalfilmtip is er één die zich op een wat lager niveau afspeelt. The Match speelt zich af in een klein Schots dorpje. Jaarlijks wordt in het dorp een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de teams van de twee pubs die in het dorp gevestigd zijn: Benny’s Bar en Le Bistro.



De oorsprong van deze wedstrijd komt voort uit een weddenschap die honderd jaar geleden is afgesloten tussen beide eigenaren. De weddenschap was dat als de voetbalteams van beide pubs honderd keer tegen elkaar zouden spelen, het team van Benny’s er geen enkele zou winnen. Om de weddenschap kracht bij te zetten zou degene die de weddenschap wint eigenaar worden van beide pubs. Inmiddels heeft het team van Le Bistro de voorgaande 99 wedstrijden gewonnen, dus de komende wedstrijd wordt de allesbeslissende.



The Match is eind vorige eeuw uitgekomen in de hoogtijdagen van de Britse romcom, waardoor het toentertijd een beetje ondergesneeuwd is geraakt. Het is een film boordevol Britse humor en met een lach en een traan. De film is niet te zien op een van de streamingdiensten, maar inmiddels is hij als een ouderwetse DVD wel goed te verkrijgen. Mocht je op zoek zijn naar een cadeau voor een filmliefhebber die ook van voetbal en romcoms houdt, dan is dit een goede tip.

Tour de France – The Racer

Aankomende zomer zal op 29 juni in Florence de 111e editie van de Tour de France van start gaan. Er zijn heel wat interessante documentaires gemaakt over de Tour en wielrennen in het algemeen. Van al deze documentaires raad ik Icarus, die je op Netflix kunt zien, van harte aan. Deze documentaire gaat over een amateurwielrenner die onderzoek doet naar doping in de sport door het zelf te gebruiken.



Mijn wielerfilmtip is The Racer, dat zich afspeelt rondom de start van de Tour de France in 1998. Door de vele dopingschandalen stond deze editie van de Tour bekend als de “Tour Du Dopage”. Dom Chabol (gespeeld door Louis Talpe en bekend als Mega Toby) is een superknecht in een wielerploeg. Het is zijn taak om de kopman uit de wind te houden en hem te voorzien in al zijn behoeften tijdens een etappe.



Het verhaal focust zich op de drie dagen dat de Tour dat jaar in Ierland van start ging. Dom zit in de nadagan van zijn carrière. Zijn overeenkomst bij zijn huidige ploeg loopt binnenkort af en het is onzeker of zijn contract wordt verlengd. Daarnaast worstelt hij ook met het wel of niet gebruiken van doping en of hij niet gewoon zijn fiets aan de wilgen moet hangen en een nieuw hoofdstuk van zijn leven in moet gaan. The Racer is een film die je een inkijk geeft in de wereld van het peloton in de jaren dat het gebruik van doping de normaalste zaak van de wereld was. De film is te zien op Apple TV.

Roland Garros en Wimbledon – King Richard

Zomer betekent ook tennissen op gravel en gras. Inmiddels is Roland Garros in Parijs in volle gang. Begin volgende maand zal er op het heilige gras van Wimbledon worden gespeeld. Mijn tennisfilmtip gaat over een coach en twee tennissters die in totaal zes keer Roland Garros en 24 keer Wimbledon hebben gewonnen, zowel individueel als in het dubbelspel. Ik heb het natuurlijk over Venus en Serena Williams en hun vader en coach Richard, in de biopic King Richard.



Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Richard Williams (Will Smith). Zijn gedrevenheid om zijn dochters door te laten breken in de tenniswereld en de ontberingen die ze doormaken in de conservatieve wereld van het tennis worden mooi in beeld gebracht. Het geeft een goed beeld van de lange, harde weg die het gezin heeft meegemaakt in hun weg naar succes.



Voor zijn rol als Richard Williams ontving Will Smith in 2022 de Oscar voor beste acteur. Hoewel deze winst zeer verdiend is, zal deze voor altijd overschaduwd worden door the slap heard around the world. Want dit was ook het jaar waarin Smith comedian Chris Rock een klap in het gezicht gaf tijdens de ceremonie nadat hij een grap had gemaakt over Smiths vrouw, Jada Pinkett Smith. King Richard is onder andere te zien op Amazon Prime.

Olympische Spelen – De Marathon

Van 26 juli tot en met 11 augustus vinden in en rondom Parijs en Teahupoo (een kustplaatsje op het Frans-Polynesische eiland Tahiti waar de surfcompetitie zal plaatsvinden) de 33e Olympische Spelen plaats. Het laatste onderdeel van het evenement is de marathon, die al sinds de eerste Spelen in Athene in 1896 op het programma staat. Mijn Olympische filmtip speelt zich af rondom de marathon van Rotterdam.



Gerard (Stefan de Walle) is eigenaar van een autogarage. Samen met zijn vrienden Kees, Nico en Leo, die er ook werken, houdt hij zich vooral bezig met het vertellen van sterke verhalen, het maken van grappen en klaverjassen. De enige persoon die echt werkt is de nieuw aangenomen monteur Youssoef (Mimoun Oaissa). Op een dag ontdekken de vrienden dat Gerard een grote belastingschuld heeft en de garage dreigt te verliezen als hij niet snel betaalt.



Om aan geld te komen besluiten ze om de marathon van Rotterdam te lopen. Door middel van sponsoring willen ze het geld bij elkaar lopen. De oom van Youssoef besluit de mannen voor het gehele bedrag dat Gerard verschuldigd is te sponsoren, maar wil alleen het geld uitkeren als ze allemaal de marathon uitlopen. Gebeurt dat niet, dan wordt hij de eigenaar van de garage. De Marathon is een van mijn favoriete Nederlandse komedies. Het verhaal is niet nieuw, maar de Rotterdamse humor en acteerprestaties maken deze film tot een waar pareltje. De Marathon is te zien op Netflix.

Grand Prix van Zandvoort – Rush

Tegen het einde van de zomer vindt in Zandvoort de Grand Prix van Nederland plaats. Of Max Verstappen dan al zijn vierde wereldtitel heeft veiliggesteld of in een spannende tweestrijd is verwikkeld is nog even de vraag.



In de film Rush zie je de tweestrijd om de wereldtitel tussen de Oostenrijker Niki Lauda en de Engelsman James Hunt. In 1976 waren ze in een spannend duel verwikkeld, dat net zoals in 2021 (toen Max Verstappen in een intense strijd was verwikkeld met Lewis Hamilton) pas in de laatste race van het seizoen werd beslist. Lauda (Daniel Brühl) en Hunt (Chris Hemsworth) zijn twee tegenpolen. Waar de Oostenrijker leeft voor de sport en alles op alles zet om succesvol te worden is de flamboyante Hunt een echte flierefluiter die beschikt over het racetalent waar menig concurrent jaloers op zou zijn.



De racescènes in de film zien er mooi en realistisch uit. Daarnaast is de cast, die naast Brühl en Hemsworth onder andere uit Olivia Wild (Tron: Legacy) en Alexandra Maria Lara (Der Untergang) bestaat, zeer sterk. Ze spelen hun rollen zeer goed en geloofwaardig. In zijn totaliteit is Rush een mooie film die het bekijken waard is en via Pathé Thuis te zien is.

Er zijn nog heel wat andere sportfilms die het kijken waard zijn. Wat is jouw favoriete sportfilm en waar kijk jij naar uit deze sportzomer? Laat het ons weten in de reacties!