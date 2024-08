Bigger, faster, stronger, further met Furiosa: A Mad Max Saga

Beeld: Furiosa: A Mad Max Saga – Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved. Photo Credit: Jasin Boland

De beste film van het jaar? Maar het jaar is nog niet voorbij… Nou, als er nog een betere langs komt in het laatste quadrimester, dan lik ik het chroom van mijn auto. Furiosa: A Mad Max Saga is een weergaloze beleving. Dat was het in de bioscoop en dat is het nu weer op je breedbeeldtelevisie. Deze film heeft dezelfde viscerale actie, maar is meer gelaagd en uitgebreid dan Mad Max: Fury Road. Het geeft de kijker alles waar die de afgelopen negen jaar op heeft gewacht.

Het is misschien vreemd dat ik zo de loftrompet steek over een film die aan de box-office enorm is geflopt. De bioscoopronde van Furiosa: A Mad Max Saga bracht zo weinig op dat een tweede prequel – die waarschijnlijk Mad Max: The Wasteland zou heten – mogelijk niet meer gemaakt gaat worden. Het blijft gissen naar de redenen van de magere opkomst (aan mij lag het niet, ik ben elf keer geweest), maar het had in elk geval niet te maken met de kwaliteit: Furiosa: A Mad Max Story werd vrijwel unaniem geloofd door de bezoekers, zowel pers als algemeen publiek.

Waar gaat Furiosa: A Mad Max Saga over?

Furiosa woont in een oase van overvloed in het midden van de onherbergzame woestijn van Australië. Op een dag wordt ze ontvoerd door een motorbende, die geleid wordt door de imposante, impulsieve en soms wat idiote Dementus. Hij voedt haar op als zijn dochter. Dementus en Furiosa belanden in een fysieke en politieke strijd met de tiran Immortan Joe en de andere krijgsheren van de woestenij. Furiosa is echter nooit vergeten wat de zelfbenoemde vader haar geliefden heeft aangedaan en waar ze eigenlijk vandaan komt. Ze zal haar hele leven op zoek blijven naar de ‘Green Place’.

Furiosa: A Mad Max Saga is een zuivere prequel voor Mad Max: Fury Road. De gebeurtenissen sluiten haast naadloos aan. Als je beide films nog niet hebt gezien, raad ik je aan om ze in chronologische volgorde te kijken: Furiosa eerst dus. Skip in dat geval wel de aftiteling van de film, want daar wordt tussen de namen door een tamelijk complete samenvatting getoond van de gebeurtenissen in Fury Road. Een beetje een rare keuze van regisseur George Miller.

Waarom wil ik Furiosa: A Mad Max Story zien en waar kan ik de film kijken?

Mad Max’ woeste romantiek van de post-Apocalyps, die een blauwdruk werd voor alle media-content binnen dit genre, is een van de grootste geschenken aan moderne cinema. Sinds de eerste film in 1979 is er ook maar één man die deze wereld en de verhalen erin vorm kan geven en dat is Miller, ook al werd hij voor Mad Max: Beyond Thunderdome (1985) bijgestaan door George Ogilvie.

Miller (inmiddels negenenzeventig jaar oud) creëert actiescènes die beter in elkaar steken dan wat de meeste andere regisseurs weten te bieden. De lengte van de shots (let daar eens maar eens op), de emoties van de personages tijdens het gevecht en het verhaal dat in de scènes wordt verteld zijn ongeëvenaard. Als je Millers films (opnieuw) kijkt, zul je zien dat elk facet van het beeld een functie heeft. Een motor gaat niet voor niets over de kop, een wapen doet precies wat het moet doen en elke anonieme tegenstander krijgt haast een naam en persoonlijkheid.

Miller slaagt er met Furiosa: A Mad Max Saga zelfs in zichzelf opnieuw uit te vinden. Deze film is een authentiek Mad Max-spektakel, maar dan met de epische omvang van The Lord of the Rings eraan toegevoegd. Naast de geïsoleerde jacht op de protagonisten presenteert deze film een politiek schaakspel en oorlogsfracties die elkaar de macht over de woestenij betwisten.

Ondanks de schaalvergroting is Furiosa: A Mad Max Saga toch een heel persoonlijk verhaal. Furiosa legt zich niet neer bij de slachtofferrol, maar ze wordt haar omstandigheden de baas, gedreven door wraak en de zucht naar huis. De furie van de woestenij wordt in verschillende levensfasen geportretteerd door Alyla Brown en Anya Taylor-Joy. Deze acteurs hebben weinig tekst, maar spreken met hun ogen. Daarnaast zijn er ijzersterke optredens van Chris Hemsworth als Dementus en Tom Burke als een onverwachte bondgenoot. En er is natuurlijk die harde, prachtig gechoreografeerde actie. Miller legt de lat wéér wat hoger, dus laten we deze film massaal streamen, zodat hij zijn drieluik toch nog kan voltooien. Alvast bedankt.

