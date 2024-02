We zijn jarig en dat vieren we met onze favoriete artikelen

Pixel Vault is jarig en dat vieren we met onze favoriete artikelen van de afgelopen tijd. We hebben onze redactie gevraagd welke review, achtegrond of column hen is bijgebleven en dat heeft een mooi lijstje opgeleverd. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar jullie favorieten. Laat ons dat vooral weten in de comments!

Dirk Sung: De beste rappers zijn gigantische nerds – Tom

Ik hou van rap en ik hou van nerds, dus dit is een artikel naar mijn hart. Tom doorbreekt het stigma dat rappers dom zijn: nerdcore en meme-rap zijn een ding. “Wie een beetje moeite doet om te luisteren, zal in de hedendaagse rap ontzettend veel snuggers en ronduit hilarische leuzen horen”. Ik weet dat deze column lang in Toms koker (beetje rare beeldspraak misschien) heeft gezeten en het eindresultaat mag er wezen. Vol humor, kleurrijk taalgebruik en tips om mijn rappalet wat uit te breiden. Chapeau!

Roman: Welke landen gaan de Eurovisie Songfestival Finale halen in 2023? – Maxime, Ivo, Robert, David

Hoewel ik niet de grootste liefhebber van het Eurovisie Songfestival ben, vind ik het altijd wel leuk om ernaar te kijken. Bij voorkeur dan wel op de BBC met het, soms venijnige, commentaar van Graham Norton. Ik heb ook nooit de tijd en behoefte gehad om alle nummers door te spitten (hoewel ik wel de drama of euforie van de Nederlandse inzending wel een beetje volg).

Daarom kijk ik altijd graag uit naar het jaarlijks terugkerend artikel waarin de songfestivalkenners binnen onze redactie hun mening geven over de deelnemers. Ik weet dan wie de mogelijke kanshebbers op de titel zijn en wie wellicht de grootste verrassing zal worden. Ik zit dan lekker geïnformeerd op de bank te kijken naar de finale.

Kevin: De nieuwsvoorziening op social media wordt steeds twijfelachtiger – Ivo

Het is ontzettend leuk om mensen te zien groeien en in hun element te zien komen. In 2023 zag je dat bij onze eindredacteur Ivo gebeuren, die ook steeds vaker in de rol van redacteur kroop. Daarbij sprongen vooral zijn onderzoek naar muziekgebruik op TikTok en – aangezien ik niets met TikTok heb – zijn column over de staat van Twitter en diens klootviool Elon Musk.

In deze column neemt Ivo je aan de hand om je door de strijd tussen Elon Musk en de rest van de wereld heen te loodsen. Want wat is er nou eigenlijk aan de hand met Twitter en waarom opende Musk plots het vuur op de NPR, de Amerikaanse onafhankelijke publieke radiozender? Heeft de vrije nieuwsvoorziening nog wel een plek op het platform van het dode vogeltje, of kun je je heil beter elders zoeken? Ivo legt het rustig en helder uit – iets waar Elon Musk zelf nog wel wat van kan leren.

Robert: In gesprek met Neil Newbon, Astarion in Baldur’s Gate 3 – Esther

Baldur’s Gate 3 is boven verwachting goed ontvangen en dat zegt een hoop, aangezien de verwachtingen gigantisch waren. Het maakte van de acteurs in de game ineens grote sterren en daarom is het extra bijzonder dat Esther Neil Newbon uitgebreid kreeg te spreken afgelopen jaar over zijn rol als Astarion in de game.

Het resultaat: een heerlijk interview waarin onder andere de ambacht van het acteervak wordt besproken, maar ook de playthroughs van Newbon zelf en Esther hem dan ook maar gewoon de vraag stelde of hij dan zichzelf als Astarion heeft geromanced. Het antwoord lees je in het interview.

Tom: Is TikTok de grote nieuwe speler in de muziekindustrie? – Ivo

Op Pixel Vault hebben we het niet vaak over TikTok − we zitten er zelf niet eens op − maar Ivo’s uiteenzetting van het sociale platform en de muziekindustrie omvat in één klap alles wat ertoe doet. Van artiesten die algoritmes bedienen en officiële nightcore-versies tot geforceerde viraliteit: TikTok doet wat met muziek en vice versa.

Voor buitenstaanders en boomers klinken al die trends waarschijnlijk als Gen Z-gewauwel, maar Ivo vat pakkend samen hoe TikTok hiermee de volgende generatie muziekproductie daadwerkelijk een andere kant in sleurt. Zelf had ik er voorheen niet bij stilgestaan, maar inmiddels hoor ik nu dus ook hoe sommige muzikanten effectief ‘jagen’ op de meest deelbare flardjes muziek. Is dat een goede zaak? Dat moeten we nog maar zien, maar met dit achtergrondartikel snapt iedereen tenminste waaróm TikTok zoveel invloed uitoefent.

David: Haal een stukje Scranton in huis met The Office van Lego Idea – Dirk Sung

Ik ben, zoals Dirk Sung het zegt, 100% een AFOLATOUS (Adult Fan of Lego and the Office US). Ik zal dan ook heel eerlijk toegeven dat ik de set achter me in een vitrine heb staan. Dankzij dit artikel kijk ik weer even achter me, en kan ik weer helemaal genieten van deze legendarische serie. Dit artikel neemt je in vogelvlucht mee door de ontstaansgeschiedenis van de lego set, en uiteindelijk de set zelf.

Er zitten zo ongekend veel verwijzingen in deze set. Ik herkende ze vrijwel allemaal toen ik ‘m zelf in elkaar zette, maar Dirk Sung heeft blijkbaar beter opgelet. Ik had niet gezien dat Phyllis de homepage van Vance Refrigerations open heeft staan of dat Michael blijkbaar Jan aan het bellen is. Dat dit artikel mij opnieuw kan laten genieten van een set die ik nota bene direct meter achter me heb staan, getuigt van de pure kwaliteit ervan.

Ivo: Nintendo richt zijn pijlen op ons (on)geluk met de nieuwe Tears of the Kingdom-reclame – Robert

Waarom gamen gamers? Aan de ene kant wordt het gedreven door passie: we halen mooie inzichten of ervaringen uit games of zien potentie in games als een krachtig communicatiemiddel of als kunstvorm. Aan de andere kant worden games soms juist gebruikt als een tijdelijk verdovingsmiddel en een ontsnapping aan inzichten of ervaringen uit de ‘echte’ wereld. We leven in een turbulente tijd vol nare maatschappelijke ontwikkelingen, maar is gamen altijd de beste manier om daarmee om te gaan? Voor gamejournalisten is deze dunne lijn tussen passie en escapisme interessant om in de gaten te houden.

Dat deed Robert dan ook in zijn scherpe column over een opvallende Zelda-reclame. In deze reclame maakte Nintendo op een niet al te subtiele manier gebruik van onze grimmige tijdgeest om hun nieuwste game aan te prijzen. Het resultaat was een unheimische video die ons confronteerde met een ongemakkelijke waarheid: onze wereld is niet te vergelijken met een magisch oord als Hyrule. Die dans tussen spel en werkelijkheid zal een grote rol blijven spelen in gamecultuur, en een kritische blik als die van Robert zal dan ook altijd verrijkend blijven.

Esther: De Sims 4 Samen Groeien maakt een slagveld van de babykamer – Robert

Als Sims-speler ben ik altijd benieuwd wat Robert van de nieuwe uitbreidingen vindt. Samen Groeien was voor mij een pakket dat maakte dat ik zo nu en dan dingen uit het raam wilde gooien. Ik heb naar mijn computer geschreeuwd. Letterlijk. Iets in de trant van: ‘TOE NOU!!!!!!!’. Ik herkende me dan ook volledig in de review van Robert, die mijn gevoelens zo beeldend en literair wist te omschrijven:

‘Helaas krijg je daar als kersverse ouder in De Sims 4 een berg bugs bij die het aantal poepluiers doet verbloemen. Spreekwoordelijk dan, want het zijn juist deze bugs die ervoor zorgen dat het huis van je sims verandert in een sauna van groene dampen die van de vloer opstijgen.’

‘De Sims 4 draait volledig op het idee dat je een virtueel poppenhuis hebt waarin jij als speler bepaalt hoe het leven van je sims verloopt en dat is erg lastig als er meteen anarchie uitbreekt zodra er een kind begint te krijsen.’

Als ik nu de luiers van mijn digitale baby’s probeer te verwisselen, dan denk ik weer aan de review van Robert. Het maakt me elke keer weer aan het lachen en er gaat niets meer door het raam. Bedankt Robert.

Steve: Waarom worden alle shows die ik kijk gecanceld? – Maxime

De titel zei precies wat ik en vele andere kijkers ook voelden. Zoals Maxime in het begin van het artikel al schreef werden er in een jaar tijd 30 series afgeschreven. Dat is dus 30 keer de volle inzet van acteurs, de creativiteit van scenarioschrijvers en de hoopvolle aandacht van alle kijkers die aan de kant wordt geschoven. Als liefhebber van goede verhalen vind ik het zonde van de tijd en jammer van de inspanning van al die mensen.

Maxime weet goed te beschrijven wat er nu precies gebeurde en welke frustratie dit alles naar voren bracht. Ook somde ze een lange lijst met voorbeelden. Als ik nu weer het artikel lees, dan is het bijna pijnlijk om te zien wat er allemaal op de digitale brandstapel kwam. Ik hoop dat ze dit jaar mag schrijven welke series er allemaal wel een seizoen drie, vier of meer krijgen. Fingers crossed, Maxime!

Maxime Buitenhuis: Naver Webtoon biedt een heerlijke stripervaring – Maxime Bax

Technisch gezien kwam dit artikel pas in 2024 uit, maar ik las hem achter de schermen al een paar dagen eerder dus ik vind dat ik het mee mag tellen. Mijn naamgenoot introduceerde hier namelijk een medium dat voor mij compleet nieuw was, maar dat mijn laatste dagen van 2023 een stuk leuker maakte.

Op de Webtoon-app kun je gratis stripboek-verhalen lezen, waarvan het format aangepast is aan het kleine scherm van je telefoon. Je scrollt er verticaal doorheen en leest de toons per aflevering, die vaak wekelijks uitkomt. Maar wat ik vooral tof vond aan Maxime’s artikel was de achtergrondinformatie; hoe Webtoon is ontstaan, uit de misère van de Zuid-Koreaanse stripindustrie in de jaren ’90. Een fijne introductie, met een paar stevige aanraders.

Wij hebben genoten van deze throwback naar afgelopen jaar, en we hopen dat jij misschien ook wel een nieuw-slash-oud favoriet artikel gevonden hebt.

Meer weten over onze nieuwe website? Check dan even onze introductie, waarin Kevin je meeneemt in onze nieuwe look.