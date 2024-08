De Kobo Clara Colour is met haar 6-inch kleuren e-ink scherm, een welkome toevoeging in de zwart-witte wereld van e-readers. Met de kleuren e-reader kun je niet alleen graphic novels en andere boeken in kleur lezen, maar je kunt ook strepen, noteren en markeren in verschillende tinten. Zo kunnen je bijzondere boekenedities onaangetast in je kast blijven staan, terwijl je je uitleeft op de e-reader, en deze keer in kleur. Maar is deze e-reader vooral luxe of ook echt noodzaak?

Persoonlijke leeservaring

Lezen is persoonlijk. Of het nou gaat om de titels die je leest, of je ezelsoren maakt, boekenleggers gebruikt, liever hardcover of paperback leest. Iedereen leest anders en hoe je het ook wendt of keert: fysieke boeken zijn een stuk flexibeler en kunnen bovendien veel meer hebben. Hoewel ik mijn eigen e-reader nog niet van de trap heb gegooid, weet ik zeker dat mijn fysieke boeken die val sowieso overleven. Maar de strijd tussen e-reader en fysieke boeken is voor een andere keer. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de twee elkaar aanvullen, en de Kobo Clara Colour heeft dat voor mij meer dan bevestigd.

De Kobo Clara Colour heeft tal van gebruikersopties, waarmee je zelf bepaalt met welke kleur je iets wilt markeren, welke kleur je visuele post-it heeft en met welke kleur pen je een wolkje om een woord wilt kriebelen. Het is daarom niet alleen een aanwinst voor lezers die veel boeken met illustraties of afbeeldingen in kleur lezen, maar ook voor lezers die graag op een vrolijke manier willen bijhouden wat ze tijdens het lezen opvalt, aan het denken zet of welke zinnen ze graag later nog eens terug willen lezen.

Kobo Clara Colour Scherm 6″ E Ink Kaleido™ 3-scherm met FastGLR en donkere modus, 1448 x 1072, 300 ppi, zwart-wit content 150 ppi – kleuren inhoud Opslagruimte 16 GB CPU Dual 2.0 GHz

De e-reader is voor mij gemakkelijk als ik op vakantie ga en geen tien boeken in mijn koffer wil, of als ik een boek wil lezen dat fysiek niet in mijn boekhandel of bibliotheek beschikbaar is. In elk ander geval kies ik altijd voor een fysiek exemplaar. Ik ben namelijk óf een streper, vouwer en markeerder óf ik heb bijzondere edities van een titel in mijn kast staan die niemand met vette vingers aan mag raken − laat staan mag beschrijven (de horror). Bovendien heb ik een hoop boeken met afbeeldingen in kleur, fotoboeken en boeken met grafische illustraties. Voor zowel de streper als de kleurenlezer kan de Kobo Clara Colour een toevoeging zijn. Hoewel voor beide om verschillende redenen. Ik leg het hieronder uit:

Voor de streper, noteerder en markeerder

Is deze e-reader voor jou noodzakelijk? Nee. Is het een toevoeging? Absoluut. Persoonlijk val ik onder deze categorie. Als je een willekeurig boek uit mijn kast trekt, dan is de kans groot dat je ergens iets in de kantlijn ziet staan of hier en daar een gemarkeerde zin opmerkt. Het is een van de redenen waarom ik zelden naar mijn e-reader reik. Ik geef de voorkeur aan fysieke boeken, waar ik naar hartenlust kan noteren, gekleurde post-its kan plakken en snel kan terugvinden waar ik iets heb opgeschreven. Begrijp me niet verkeerd: op mijn huidige e-reader kan ik wel pagina’s markeren en opmerkingen maken, maar alles is in het zwart-wit. De kleuren maken het juist vrolijk en geven je de mogelijkheid om verschillende kleuren voor verschillende soorten markeringen te gebruiken. Paars voor mooie quotes, groen voor quotes waar je juist vragen bij hebt, bijvoorbeeld.

Toch is voor deze krabbelende groep lezers wel een kleine kanttekening. De opties om notities te maken in een notitieboekje of om zelf tekst in de kantlijn te schrijven en/of woorden te omcirkelen, kan alleen met de stylus. Dit is weer een extra investering, wat het totaalbedrag van de e-reader wel omhoog haalt, wil je er optimaal gebruik van kunnen maken. Extra kosten: 69,99 euro. Een fikse prijs voor een stylus.

Kobo

Voor de kleurenlezer

Is deze e-reader voor jou noodzakelijk? Ja. Waarom? Omdat je nu boeken in kleur kunt lezen. Kleuren in kinderboeken of graphic novels zijn niet zomaar gekozen, ze hebben betekenis en zijn onderdeel van het verhaal dat verteld wordt. Waarom een film in zwart-wit kijken als het ook in kleur kan? Datzelfde geldt voor boeken. De kleuren zijn levendig genoeg voor strips, grafische romans, en kinderboeken, terwijl de tekstweergave scherp en duidelijk blijft voor reguliere e-books.

De Kobo Clara Colour ondersteunt wifi, bluetooth en USB-C en bovendien een breed scala aan bestandsformaten, waaronder EPUB, PDF, MOBI, en CBZ/CBR voor strips en heeft 16 GB opslagruimte. Ik heb zelf nog geen bestand gevonden dat ik niet kon openen. Bovendien kun je nu dus ook kleurenboeken annoteren. Boeken die ik dus nu hoog in de kast heb staan, ver uit de beurt van grijpgrage handjes.

Ontwerp en gebruik

De batterij, met een 1500 mAh-lading, heb ik gedurende het uittesten van de e-reader (een maand) niet op hoeven te laden. En ook nu is hij nog niet leeg. Hij zou met één keer laden officieel 42 dagen mee moeten gaan met een gemiddelde van 30 minuten leestijd per dag. Ik heb zelf niet elke dag 30 minuten gelezen, dus misschien dat hij voor mij zelfs nog langer te gebruiken is zonder op te laden. De schermverlichting van de e-reader past zichzelf automatisch aan, buiten in de zon, of thuis ’s avonds in bed. Wel maakt de dark-modus het lastiger om de verschillende kleuren markeringen te onderscheiden. Zelf vond ik dit geen probleem; fysieke boeken kun je in het donker namelijk niet in ‘dark-modus’ lezen, laat staan markeren.

Een minpunt aan de e-reader is het design. Hij is, met een afmeting van 112 x 160 x 9,2 mm en gewicht van 174 gram, compact en erg licht. Qua uiterlijk lijkt hij identitiek aan de Kobo Clara BW. Ik kan hem met één hand vasthouden, maar dan kan ik het scherm niet meer aanklikken om de bladzijde om te slaan. Hier heb ik echt twee handen voor nodig. Knopjes aan de zijkant zouden dit gemakkelijker maken. De Kobo Libra Colour heeft deze bijvoorbeeld wel, al kost dat model ook wat meer.

Kobo

Ook is het maken van een markering soms lastig en langzaam. Dit komt omdat je een woord langer ingedrukt moet houden. Doe je dit net te kort, dan slaat de bladzijde om. Je moet dus zorgvuldig te werk gaan. Geen groot probleem, maar wel ergerlijk wanneer dit meerdere keren achter elkaar gebeurt en je steeds terug moet naar de vorige pagina en daar weer moet zoeken naar het woord dat je wilde markeren. Een ander minpunt is de noodzaak van de stylus. Die voor de annoteerleesgroep toch echt noodzakelijk is, wil je meer kunnen doen dan alleen in kleur markeren.

Tot slot is de e-reader IPX8-gecertificieerd. Klinkt misschien ingewikkeld, maar het komt erop neer dat je de e-reader in een zwembad van maximaal twee meter diep kunt gooien en dat je dan een uur de tijd hebt hem weer op te duiken. Zelf heb ik hem niet in het zwembad gegooid, wel morste ik een halve kop thee. Je ziet en merkt er niks van en het is een fijne gedachte dat een beetje water geen doodsvonnis betekent.

Dus, moet je de Kobo Clara Colour aanschaffen?

De Kobo Clara Colour is een interessante en veelzijdige toevoeging aan de e-readermarkt. Hoewel de e-reader niet essentieel is, biedt hij veel voordelen voor lezers die graag in kleur lezen en annoteren. Toch is de aanschafkeuze een hele persoonlijke en moet je overwegen of je het budget hebt om zowel de e-reader als de stylus aan te kunnen schaffen.

Heb je al een e-reader? Dan moet je het echt missen om boeken in kleur te kunnen lezen. Wanneer je veel annoteert, dan zou ik het alleen doen in combinatie met de stylus. Heb je nog geen e-reader? Dan zou ik inderdaad direct voor een Kobo Colour gaan. De afweging die je moet maken is of kleur voldoende is en de Clara kiest (met of zonder stylus), of dat je liever gaat voor een betere handligging met de Libra.