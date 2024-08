Erazer zet met de P20 Bandit een scherp geprijsde kant-en-klare gamepc in de markt, met opvallend weinig poespas. We testten de P20 Bandit met de Intel Core i5-14400F en een Nvidia RTX 4060 om te kijken of de pc kan concurreren voor de adviesprijs.

Erazer heeft dus niets te maken met het andere gamingmerk Razer en het is dus ook geen Medion. Of nou ja, eigenlijk is het dus wel een Medion PC en komt de computer bij Medion vandaan en zitten er Medion stickers op… maar Erazer wil graag als eigen merk gezien worden, helemaal gericht op gamers. En dus niet een budget pc die je vroeger bij Aldi kocht. Wat ons betreft kan de Erazer P20 Bandit het prima allebei zijn.

Geen poespas, alleen een muis

Kant-en-klare gamepc’s hebben vaak last van dezelfde kwaal als laptops: bloatware. Allerlei extra programma’s en software-lagen over Windows, waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Daar is Erazer gelukkig erg conservatief in, zoals we dat gewend zijn van het moedermerk dat niet genoemd mag worden. Het enige dat automatisch wordt geïnstalleerd met de Windows 11 installatie is McAfee. Jammer, want anders was dit een compleet schone installatie geweest. De verdwaalde virusscanner kunnen we Erazer vergeven en is overigens ook makkelijk te denstalleren.

Verder wordt de pc geleverd met een stroomkabel en gek genoeg een vrij willekeurige muis. Blijkbaar is de fabrikant erg bang dat men geen muis heeft liggen en anders alleen met een toetsenbord de pc kan bedienen. Het is in ieder geval geen muis die je wil gebruiken, tenzij het echt niet anders kan. Het ding voelt goedkoop aan en heeft naast een scrollwiel en een linker- en rechtermuisknop geen extra functionaliteiten. Het is dus een raadsel waarom deze muis bij een gamepc zit, aangezien deze bij vrijwel iedere gebruiker direct de prullenbak in kan. Een verspilling van plastic.

Upgraden wordt lastig, maar is voorlopig niet nodig

De pc heeft een compacte vormfactor en heeft in alle duurdere configuraties waterkoeling als we het promotiemateriaal moeten geloven. De P20 Bandit die wij testten heeft dat niet. Deze is uitgerust met een luchtkoeler van DeepCool. De luchtkoeler doet zijn werk prima en de CPU komt zelfs bij games die wat zwaarder zijn niet boven de 60 graden uit. Zelfs niet met de zomertemperaturen van de afgelopen tijd.

Dat komt deels doordat deze configuratie van de P20 Bandit is uitgerust met een i5-processor van Intel. Deze zijn doorgaans wat minder krachtig, maar daardoor wel zuiniger en dus worden ze minder warm. Daarnaast heb je met de 10 cores van de 14400F meer dan genoeg rekenkracht voor de meeste games en is het met name het werkgeheugen en de gpu die je beperken tijdens het gamen.

Met 16GB werkgeheugen kom je een heel eind, maar aangezien games veeleisender worden, is 32GB geen overbodige luxe. Ook als je toch graag wat videoediting doet met 4K-beeld, dan kan dit al snel vollopen. De twee non-descript DDR5-dimms komen van Samsung en bezetten de enige twee lanes op het tevens non-descript moederbord. Dat betekent dat je dus een nieuwe set moet kopen als je het geheugen wilt upgraden. Dat komt de duurzaamheid van de pc en haar onderdelen niet ten goede en dat is jammer.

Voorlopig kun je echter prima uit de voeten met deze gamepc. Zeker als je op 1440p gamet zijn er momenteel geen titels die je niet met de RTX 4060 van Zotac Gaming op hoge kwaliteit of zelfs de maximale instellingen kunt spelen. Total War: Pharaoh haalt in de benchmarks met gemak de 60 frames per seconde op deze resolutie met bijna alle instellingen op het hoogste niveau, al zul je hier en daar wel een dipje zien. Wil je in een game als deze naar 4K, dan zul je of genoegen moeten nemen met een 30 frames per seconde of wat instellingen omlaag moeten schroeven. Ook in Starfield of Apex Legends haal je op 1440p wel de 60 fps. Wil je toch een wat competitievere framerate voor online shooters, dan moet je hier en daar wat grafische opties uitzetten, maar ook dan is 100+ frames per seconde op 1440p goed haalbaar.

Erazer Erazer Erazer

Strakke vorm, scherpe prijs

De kast is lekker compact, waardoor je deze pc op de meeste bureau’s prima kwijt kunt. Als je dan ook nog kunt zorgen dat de pc ergens rechts op je bureau staat, kun je mooi door de glazen zijkant naar binnen kijken. Met de ademende rgb-verlichting van de ventilatoren heeft de pc een lekkere gamerlook, zonder daarin te overdrijven.

Aan de bovenzijde van de kast vinden we de powerknop, twee USB type-A-poorten en een USB type-C-poort om bijvoorbeeld snel een usb-stick of een controller aan te sluiten. Ook kun je hier een koptelefoon inprikken. Ook aan de achterzijde vinden we voldoende poorten. In totaal heeft de pc twee USB 2.0-poorten, vier USB 3.2 Gen 1 (Type A3.1 Gen 1) en twee USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C-poorten. Voor internet kun je verbinden via de 1 Gigabit ethernetpoort of voor de WiFi-6 verbinding gaan. Voor Bluetooth-apparaten heeft de P20 Bandit Bluetooth 5.2-ondersteuning.

De kabels in de kast zijn allemaal netjes weggewerkt en de behuizing voelt stevig aan. Het is duidelijk een pc gemaakt voor consumenten die het apparaat alleen uit de doos willen halen om daarna meteen te kunnen gamen. Als we een vergelijkbare pc zelf moeten bouwen dan komen we al snel in de buurt van de 1300 euro die deze pc als adviesprijs meekrijgt.