De eerste drie weken van juli staan in Frankrijk en voor veel wielerfans daarbuiten in het teken van maar één ding: de Tour de France. Dat betekent ook dat het tijd is voor de jaarlijkse update van Pro Cycling Manager. We reden met een ploeg door het virtuele Frankrijk om te checken wat Pro Cycling Manager 2024 ons brengt.

Zoals elk jaar moeten de verwachtingen altijd een beetje getemperd worden als er een nieuwe Pro Cycling Manager verschijnt. De afgelopen jaren is er elk jaar wat toegevoegd aan de game, maar voelt een nieuwe editie meer als een grote content update. Een game met wat nieuwe knopjes en menu’s, maar die nog altijd in dezelfde engine draait en precies hetzelfde commentaar bevat tijdens ritten. Het budget en de mankracht voor deze game zijn nu eenmaal beperkt, maar je kunt niet verwachten dat fans elk jaar de hoofdprijs betalen voor een kleine patch.

Sponsoren staan centraal

Ook in het wielrennen zijn sponsoren van essentieel belang en je sponsor tevreden houden is dus belangrijk. Behalve als je een Belgische ploeg hebt, want daar lijken partijen als Quickstep, Deceuninck en Soudal ergens op een woonboulevard net buiten Antwerpen elk jaar uit te maken wie het gezanik van Patrick Lefevere de komende paar jaar moet aanhoren. In alle andere gevallen en ook in PCM 2024 moet je de sponsor tevreden stellen en daar is dit jaar wat extra aandacht aan besteed door ontwikkelaar Cyanide Studio.

Je hebt nu meer invloed op welke races belangrijk zijn voor je sponsor, wat een klein beetje als de omgekeerde wereld voelt. Het is namelijk meestal andersom: de sponsor bepaalt welke rondjes jouw team om de kerk moet rijden. Voor de gameplay is het wel leuker dat je wat meer je eigen programma kunt vormgeven. Ook fijn is dat er weer wat licenties bijgekomen zijn en steeds meer renners en ploegen hun eigen namen en shirts hebben.

Daar blijft het bij, want echt een grote update aan het sponsorsysteem kunnen we de toevoegingen in PCM 2024 niet noemen. Hoe de materiaalsponsoren werken, is ongewijzigd gebleven en ook in de Pro Cyclist Mode is er weinig nieuws toegevoegd. Natuurlijk hebben sommige knoppen en interfaces weer een wat strakker uiterlijk, maar wat het managementsysteem betreft is het allemaal nogal summier.

Op de fiets

Tijdens de wedstrijden zelf is er met name aan de sprints geschaafd, zodat deze realistischer verlopen. Dat is te merken. Als je nu je sprinttrein op orde hebt, gaat het negen van de tien keer goed tijdens de sprint, mits je renner snel genoeg is natuurlijk. Al zijn er nog steeds situaties waarin het eigenlijk niet duidelijk is wat er gebeurt en waarom de AI opeens veel sneller is. Het blijft toch wat buggy allemaal.

De grootste verandering aan de races zelf is het ploegleideroverzicht. Deze kun je tijdens wedstrijden oproepen met de spatiebalk en heeft een nieuwe indeling en vormgeving gekregen. Daardoor is het veel makkelijker te zien tijdens de race wie er hoog staan in het klassement, waar de renners zich op de route bevinden en wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn. De overlay is ook naar de zijkant van het venster verplaatst, zodat je ook nog je ogen op de wedstrijd kunt houden terwijl je kijkt of Wilco Kelderman nog in de laatste 20 kilometer van zijn fiets is gevallen.

Kortere sprints

Nog meer dan eerdere jaren voelt PCM 2024 meer als een update dan een uitbreiding. En dat na 2023, dat sowieso al geen sterk jaar was voor de managementgame. Ondertussen wordt er door de communitymanagers in de Discord hard gewerkt om te reageren op feedback en bugreports van spelers. Het zorgt er alleen nog niet voor dat de game grotere sprongen voorwaarts maakt. In plaats daarvan worden de stapjes elk jaar steeds kleiner.

Misschien is het tijd dat de game zichzelf opnieuw uitvindt en naar een ander businessmodel gaat, waarbij er geen jaarlijkse nieuwe versie verschijnt, maar er wat vaker kleine updates worden uitgebracht. Dat beperkt de kans op grote bugs en houdt spelers gedurende het jaar betrokken bij het spel. Want ik kan me niet voorstellen dat de maand juni en juli een leuke periode is voor de studio op dit moment, aangezien het bij de jaarlijkse release een bak kritiek over zich heen krijgt.

En terecht, want er is dit jaar nog minder om de aanschafprijs van 40 euro te rechtvaardigen. Behalve als je misschien nog de 2021-editie of een van de versies daarvoor speelt is het een upgrade waard. Laten we hopen dat de summiere update van dit jaar noodzakelijk was voor een grote update of nieuwe engine in 2025, want op deze manier is het voor niemand echt leuk.