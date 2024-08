Bus, Dave, Rash en Soap. Het lijken misschien gewoon woorden, maar in Leximan kunnen ze je leven redden. Woorden zijn jouw speciale superkracht en die woorden heb je hard nodig nadat de toverschool waar je studeert wordt aangevallen en je noodgedwongen moet uitwijken naar de grote boze mensenwereld, zoekend naar een nieuwe plek om de school weer op te bouwen. Tover een Dave uit de bosjes of een bus om boven op je vijanden te gooien. De kracht van taal werd nog nooit zo letterlijk genomen.

In deze indie van Marvelous ben je een leerling van Academy Elementinia. Ze weten daar niet zo goed wat ze met jouw speciale kracht, Leximancy, aan moeten en stoppen je daarom in de kelder van de school. Wanneer de academie wordt aangevallen blijken jij en je woorden onmisbaar in de strijd. Hoewel iedereen het overleeft, ligt de school in puin. Samen met je directeur en medeleerlingen ga je op zoek naar een nieuwe plek om je school op te bouwen. Onderweg loop je letterlijk en figuurlijk tegen een hoop obstakels aan. De een nog chaotischer dan de andere.

Taalgevechten en minigames

Want chaos, dat is wat je van Leximan kunt verwachten. In de in totaal vier aktes kom je obstakels tegen in de vorm van kleine unieke minigames of Pokémon-achtige duels waarin je je woorden als wapen moet gebruiken. In dialogen en gevechten krijg je een aantal verschillende letters die je zelf in een bepaalde volgorde kunt zetten. Je kunt altijd kiezen voor de voor de hand liggende opties zoals FIRE of PUSH, maar je kunt bijvoorbeeld ook gaan voor FISH. In sommige gevallen kom je er niet verder mee in het gevecht, maar krijg je wel een leuke reactie: ‘Je tovert allemaal vissen uit de lucht, maar ze liggen te happen op het droge en helpen je niet verder in de strijd’. In andere gevallen is dit net zo’n goede optie als FIRE en schakel je je tegenstander uit met een vis tegen het hoofd.

De minigames zien er altijd anders uit, maar sommige zijn in de kern wel hetzelfde. Zo zijn er meerdere minigames waarin je bijvoorbeeld laserstralen moet ontwijken. Maar in de een moet je de finishlijn halen, in de andere moet je drie rondes overleven en in weer een andere moet je het volhouden totdat de timer op nul staat. Daardoor blijft elke minigame toch leuk om te spelen en voelde het niet als herhaling, hoewel de kern nog steeds overal het ontwijken van laserstralen was.

Knights of Borria / Marvelous

In andere minigames moet je grondstoffen vinden en een toren bouwen, een beetje zoals in Settlers, of post rondbrengen in een slingerend postbusje. In de een moet je goed sturen, in de andere hard langs obstakels rennen en in weer een andere moet je veel en snel met je muis kunnen klikken. In sommige minigames kun je het ook bont maken, door bijvoorbeeld de verkeerde koffies te brouwen, maar dan krijg je een ludieke reactie en moet je weer opnieuw beginnen totdat je het goed doet. Helemaal uit de bocht vliegen kan dus eigenlijk niet, wat ik ergens wel jammer vond. Maar de leuke reacties van het spel maken het dan wel weer een beetje goed.

Droge humor

De dialogen met andere voorwerpen, personen, dieren, monsters en robots zijn ontzettend droog, erg grappig en soms iets te lang. In Leximan draait het namelijk om taal, maar je moet wel echt van taal en lezen houden, wil je dit spel met plezier willen spelen. Je kunt een gesprek niet skippen en delen in het spel zijn er alleen om te praten met andere personages. Zo beland je halverwege het spel bijvoorbeeld in een appartement waar je met iedereen een droog gesprek kunt voeren. Maar je kunt ook gewoon direct naar je doel lopen om naar het volgende deel in het spel te gaan. Naast dat je kunt praten met iedereen of meubels kunt observeren, kun je in het appartement niet veel andere dingen doen. Ik betrapte mezelf soms op het heel lang rondklikken met mijn muis, in de hoop dat ik de dialogen dan toch kon skippen of versnellen.

Knights of Borria / Marvelous Knights of Borria / Marvelous Knights of Borria / Marvelous

Want hoe grappig en droog de gesprekken soms zijn, soms wil je gewoon verder op onderzoek uit. Het is het enige kleine minpuntje dat ik bij Leximan kon vinden. De dialogen en de reacties die je tijdens gevechten krijgt of wanneer je op dingen klikt (‘Leximan durft dit gebouw gewoon niet in, oké? Niet nog een keer proberen’), zijn namelijk ook de charme van het spel. De retro-achtige pixelstijl en de maffe muziek op de achtergrond maken het plaatje helemaal compleet. Leximan is gewoon erg grappig en je weet nooit wat voor gekke situaties je tegenkomt… Of wat voor bijzonders je tegen het lijf loopt en wat de uitkomst van een bepaalde minigame is. Goblins die toverhoeden willen hebben, een gemene druïde die in de bosjes lurkt of een gevangenis waar je uit moet breken. En als het je allemaal te veel wordt, druk je op R en dan flop je tegen de grond als een lappenpop. Want waarom niet.

De kracht van taal

Onderweg maak je veel (onverwachte) vrienden met speciale krachten en specialiteiten. Want tijdens je zoektocht naar de grote wederopbouw, wordt het al snel duidelijk dat jij fungeert als het geheime wapen dat iedereen samenbrengt. Hoewel je in dialogen een persoon van weinig (zeg maar gerust geen) woorden bent, kun je letterlijk bruggen bouwen met de woorden in het woordenboek onder je arm. En is dat ook niet de kracht van taal?

Leximan is geen game waar je doorheen moet racen, of waar snelle reflexen je verder helpen. Je kunt het in een goede werkdag uitspelen, dus geniet er ook vooral van. De manier van spelen doet me wel hopen dat Leximan ook nog speelbaar wordt op de Nintendo Switch. Het is de ideale game om na een lange dag vooral niet na te denken onder een dekentje, liggend in bed of op de bank.

Knights of Borria / Marvelous

Aangepaste spelopties

Leximan komt op 13 augustus 2024 uit voor PC. Momenteel is de game in het Engels, maar het is de bedoeling dat er in de toekomst nog meer talen beschikbaar worden, werd Pixel Vault tijdens Gamescom 2023 verteld. Er zijn nu al wel opties wanneer je dyslectisch bent of niet goed tegen flitsen en beweging op het scherm kunt. Zo kun je kiezen voor het dyslexie-lettertype, kun je om hints vragen en de snelheid waarin, en de manier waarop, de woorden door het beeld zweven aanpassen.