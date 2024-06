Beeld: All Possible Futures / Devolver Digital

De kleine studio All Possible Futures is een nieuwe speler in het veld, maar wel eentje waarvan de eerste game meteen een knaller lijkt te worden. Debuutgame The Plucky Squire speelt zich af in een sprookjesboek met een twist. Wij kunnen niet wachten tot we de pagina’s mogen verkennen, dus blikken we vast vooruit naar wat ons te wachten staat.

Sinds de aankondiging in 2022 was het even stil rond The Plucky Squire, die aanvankelijk voor afgelopen jaar op de planning stond. De kleurrijke platformgame is uiteindelijk doorgeschoven naar dit jaar, waarin we hem vooralsnog verwachten te kunnen spelen. Langzaamaan druppelt er meer informatie binnen over de veelbelovende indie.

Krabbeltje zetten

In The Plucky Squire speel je als Jot (of, als je in het Nederlands speelt, Krabbel), een schildknaap die door de slechterik uit zijn eigen sprookjesboek gegooid wordt. Ineens komt hij in de echte wereld terecht, waar hij buiten de pagina’s moet treden om het nog lang en gelukkig van zijn boek te redden.

Het ziet ernaar uit dat we een mix tussen hack-and-slash en puzzelplatformer kunnen verwachten. In de trailers zien we Jot vijanden dapper te lijf gaan met zijn zwaard, met hier en daar een speciale face-off voor de variatie. De actie sluit lekker aan bij de cartoonachtige stijlen die in de game verwerkt zijn.

Puzzelpagina’s

Door heen en weer te gaan tussen de tweedimensionale pagina’s en de driedimensionale wereld, kun je puzzels oplossen en nieuwe wegen vinden. Sla bijvoorbeeld pagina’s om en laat delen van de tekening bewegen, of zoek lichtbronnen om donkere pagina’s te navigeren. Het lijkt erop dat de gameplay om enig innovatief denken vraagt – buiten de pagina’s en dus ook out of the box. Of daarbij ruimte is voor verschillende oplossingen, dat staat nog te bezien.

In ieder geval lijkt de gameplay gevarieerd te zijn en lijkt de game fun centraal te stellen met de koddige animaties en kleurrijke stijlen. Daarnaast zien de puzzels en de uitdagingen er niet al te ingewikkeld uit, waardoor het instapniveau niet te hoog ligt. Dat kan voor- en nadelen met zich meebrengen en is vooral een kwestie van smaak, maar voor een game als The Plucky Squire past het prima.

Langzaamaan meer info

Op de sociale kanalen laat All Possible Futures langzaamaan steeds meer doorschijnen over The Plucky Squire. Een releasedatum hebben we nog niet, maar stukjes platform-gameplay en een highlight van het kunststadje Artia geven al wat meer kleur aan de verwachtingen die we van de game hebben. All Possible Futures beloofde de hele zomer lang updates te hebben, dus de voorpret is al in volle gang!

The Plucky Squire wordt later dit jaar uitgebracht voor PlayStation 5, Xbox Series X en S, Nintendo Switch en pc.