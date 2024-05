Wat is fantasie en wat is realiteit? Wat als onze realiteit slechts iemand anders zijn fantasie is? Moeilijke vragen, maar de Japanse ontwikkelaar Atlus schroomt niet om deze meteen om je oren te slaan in Metaphor: ReFantazio. Na een uitgebreide showcase blikken we vooruit op de game die een samensmelting van 35 jaar Atlus moet worden.

Als je de afgelopen jaren naar de games van Atlus kijkt, dan hebben ze vaak hun essentie in de moderne cultuur van onze wereld – vooral die van Japan. Games spelen zich af in het nu, of beginnen in het heden – al is dat in het geval van Shin Megami Tensei ook meteen het einde der tijden. Voor Metaphor: ReFantazio daarentegen belooft het heden slechts een verre fantasie te zijn en stappen we in plaats daarvan in de wereld van Euchronia.

Word de stem van het volk

Er is tumult in het Verenigd Koninkrijk van Eurochnia, waar de huidige koning door een aanslag om het leven is gekomen. Wanneer chaos en wanorde het rijk over lijken te nemen, wordt de zeldzame Royal Magic ingeroepen. Het resultaat is een koninklijk toernooi waarbij de winnaar als nieuwe koning gekroond wordt.

Voor onze naamloze hoofdpersoon was het helemaal niet de bedoeling om verzeild te raken in het toernooi. Maar in zijn zoektocht naar de oplossing voor een vloek op een dood gewaande prins raakt hij toch betrokken en moet hij wel mee doen. Zo reist hij door het koninkrijk door op zoek naar een oplossing, kompanen en steun om uiteindelijk de stem van het volk te worden.

In de eerste echte beelden van de game zien we een compleet andere wereld dan we gewend zijn van Atlus. Dit keer geen moderne steden, maar een high-fantasy setting die we eerder uit zaken als Lord of the Rings en Dungeons & Dragons kennen. Rustieke dorpjes, kasteelsteden en de wildernis daartussenin zijn het speelveld voor jou als nieuwe held.

Het beste van Atlus

Hoewel de setting duidelijk anders is dan voorgaande games, oogt de rest als een soort Greatest Hits van de befaamde studio. Vanaf het eerste moment heb je het gevoel van een Atlus-game, waarbij een nietszeggend hoofdpersoon in het diepe wordt gegooid en zich maar staande moet zien te houden. Natuurlijk met de altijd populaire kracht der vriendschap.

Centraal in Metaphor: ReFantazio staan het opbouwen van relaties en het volk achter je krijgen. Dat is immers de enige manier om het koningschap te winnen. Dit doe je door de wereld te verkennen en diens problematiek op te lossen. Dit brengt je ook regelmatig naar tal van kerkers – meer dan dat we ooit in een Atlus-game hebben gezien.

Hier verandert de gameplay wel wat van je gebruikelijke Atlus-RPG, in een poging de flow wat sneller te maken en je aandacht vast te houden. Alles voor de TikTok-generatie, zullen we maar zeggen. Als held heb je nu de optie om zwakkere vijanden rechtstreeks uit te schakelen in een kerker. Met wat klappen van je zwaard verdwijnen de vijanden, maar mocht dit niet lukken dan roep je met een enkele knop je kompanen bijeen en start je een ‘klassieker’ turn-based gevecht. Het lijkt de dynamiek van je typische Persona-dungeon flink wat op te schroeven.

De vrijheid van een avonturier

Volgers, vrienden en kameraden staan centraal in Metaphor: ReFantazio en doen dan ook meer dan alleen naast je in het gevecht verschijnen. Het rollenspel van de game leunt namelijk zwaar op een nieuw job-systeem dat Atlus hier Archetype’s noemt. Deze archetypen bepalen hoe je te werk gaat, wat voor skills je hebt en hoe je jezelf door de gevechten heen loodst.

Daarbij krijg je de vrijheid om je team in te richten naar jouw smaak. Niet door middel van andere teamgenoten, maar door je vertrouwde kompanen ook andere Archetypes toe te wijzen. Wil jij een team vol met Brawlers om snel veel schade aan te richten, of ga je voor een meer gebalanceerde opzet voor een langere strijd. Afhankelijk van je keuzes vormen kerkers en hun eindbazen een peulenschil of bittere pil.

Hoewel je met een handjevol archetypes begint, belooft het team achter de game een groot aantal aan opties gedurende je avontuur. Deze krijg je door het opbouwen van relaties en het voltooien van quests. Alles om uiteindelijk gekroond te worden tot koning van Euchronia.

Metaphor: ReFantazio belooft veel in huis te hebben, om nog maar te zwijgen van het topteam achter de game. Naast bekende namen uit het repertoire van Atlus zien we ook artiesten van onder andere Nier Automata en Neon Genesis Evangelion voorbij komen. Het resultaat van deze gebundelde krachten zien we op 11 oktober 2024 als de game voor Steam, Windows, PlayStation en Xbox verschijnt.