Waarom onze obsessie met personages? Wetenschapper Joleen Blom schuift aan om Genshin Impact te bespreken. Met zijsporen over Nijntje, Astarion en AI.

