Nee dank je, Amazon: ik hoef Luna niet

Luna, de vaak vergeten streamingdienst van monsterbedrijf Amazon, is afgelopen week officieel gelanceerd in Nederland. Leuk als addendum op Jeff Bezos’ jaarnota, maar eerlijk: we zaten er hier niet bepaald naar te smachten. De streamingdiensten van bijvoorbeeld Xbox en Nvidia doen het al jaar en dag prima in de Benelux – en die bedrijven staan toch wat dichter bij onze industrie…

Het helpt verder ook niet dat Amazon Luna nogal een clusterfuck blijkt betreffende de kosten en kruisbestuiving met andere diensten. Luna maakt deels onderdeel uit van het reeds bestaande Amazon Prime (en het daaronder vallende Prime Gaming), waarbij een handvol wisselende titels ‘kosteloos’ gestreamd kan worden. Ook een greep games die al via Ubisoft of GOG gekocht zijn, kan zonder extra kosten gestreamd worden via Luna, mits er dus wel een Amazon-abonnement loopt.

Voor toegang tot andere games en aanbiedingen is dan weer een los Luna+-abonnement vereist. Dat kost 9,99 euro in de maand en moet online toegang verlenen tot “meer dan honderd games”. Daar vallen inderdaad enkele grotere en kleinere toppers onder, maar het initiële aanbod weegt maar moeizaam op tegen dat van een Xbox Game Pass, die meestal meer en imposantere exclusieve titels biedt. Luna’s eigen heavy hitters zijn vooral actiespellen van minstens vijf jaar geleden. Denk aan Control, Middle-Earth: Shadow of War of Batman: Arkham Knight.

Amazon Luna is te bereiken via een webbrowser en een eigen Luna-app voor allerlei smart-apparaten, zoals de moderne televisies van LG of Amazons eigen Fire TV-stick. De gestreamde games zijn te besturen met de meeste (Bluetooth-)controllers, maar Amazon biedt nu ook de Luna Controller in Nederland aan, voor een behoorlijke 69,99 euro.

Al met al is het nog een flinke investering voor een dienst die aanvankelijk ver van de gemiddelde gamer verwijderd voelt. Wellicht heeft Luna meer bestaansrecht nu Google’s Stadia alweer kopje onder is, maar heel zeker voelt het allemaal nog niet. Step up your game, Jeff.