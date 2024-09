John wordt wakker in een bizar koninkrijk. De omgeving is prachtig, de bewoners zijn excentriek en er schijnt iemand op je te wachten. Onderweg kom je allerlei obstakels tegen, maar ook mensen die denken te weten hoe ze je kunnen helpen. De keuzes die jij maakt, hebben invloed op de uitkomst van het spel. The Perfect Pencil onderzoekt de relatie van de mens met angst, en hoewel de toon luchtig is, kunnen er verwijzingen gevonden worden naar psychische stoornissen.

The Perfect Pencil van Studio Chima is gebaseerd op het persoonlijke verhaal van developer Stefano Rauzi en zijn eigen stoornis, vertelde hij Pixel Vault tijdens gamescom 2024. “Dit is vooral een narratief spel. We hebben het gemaakt met het idee om de menselijke relatie met angst te beschrijven in de vorm van een creatief spel, vol interactie en ontdekking,” vertelt Rauzi. En dat is te zien, want hoewel het onderwerp misschien zwaar is, zijn de personages grappig vormgeven en is het beeld altijd kleurrijk. De dialogen zijn altijd luchtig, maar impliceren soms iets zwaarders.

Jij bepaalt

Volgens de excentrieke personages die je onderweg tegenkomt, is het grote witte beest in het koninkrijk de reden dat je hier beland bent, maar kun je hen wel geloven? Gedurende het spel krijg je korte hints en voorwerpen die je kunnen vertellen waarom je precies in het koninkrijk beland bent, maar je kunt die ook negeren. Het spel blijft dan nog steeds leuk, maar je mist dan wel een groot deel van het verhaal. Waar het volgens Rauzi eigenlijk op neerkomt: “Hoe meer je graaft, hoe meer je vindt.”

John heeft een camera als hoofd en dat is handig, want daarmee kun je scannen en analyseren. Zo kun je soms letterlijk zien waar je naartoe moet (volg de spotlight), maar je kunt er ook verstopte objecten mee zien waar je interactie mee kunt hebben. Sommige vijanden of voorwerpen moet je (kapot)slaan. Daarnaast kun je tijdens het springen een tijdelijk platform in de lucht creëren en heb je een genezende kracht, zodat je jezelf kunt oplappen als het even misgaat. Samen met springen en dashen zijn dit de mogelijkheden die je personage heeft om de game door te komen. Het maakt de besturing overzichtelijk. Dat is fijn, want tijdens gevechten met eindbazen wordt er van alles uit de kast getrokken. Dan is het erg prettig als je niet steeds hoeft na te denken welke knoppen je precies in moet drukken.

Studio Cima Games Studio Cima Games Studio Cima Games

Grappige boventoon met zwaarder onderwerp

Soms moet je belangrijke beslissingen maken. Je wordt bijvoorbeeld een keer op de stoel van een rechter gezet en moet besluiten over de toekomst van verschillende onderdanen in het koninkrijk. Hoe pak je dat aan? Krijgen ze een emmer over hun hoofd, ben je vergevingsgezind of worden ze verbannen zonder ze ook nog maar een blik waardig te keuren? De humor in The Perfect Pencil is soms erg donker, waarschuwt Rauzi. Het gaat vaak over het onderwerp mentale gezondheid. De humor is nodig, licht Rauzi toe. “Zonder de humor zou het wel heel erg donker worden.”

Met behulp van de kaart kun je zien waar je bepaalde personages hebt gesproken. De (dialoog)keuzes die je maakt kunnen je uiteindelijk helpen uit het koninkrijk te ontsnappen, maar er ook voor zorgen dat je voor altijd in het koninkrijk moet blijven. Dat is geen game-over, maar een van de uitkomsten van de game. ‘Het is niet dat we met The Perfect Pencil iets willen uitleggen of bepaalde antwoorden willen geven. We willen je met de game eigenlijk een spiegel voorhouden. “Het is aan de speler wat ze in die spiegel herkennen,” legt Rauzi uit. The Perfect Pencil verschijnt naar alle waarschijnlijkheid in voorjaar 2025.