Cozy games met serieuze en soms zware onderwerpen. We komen ze steeds vaker tegen. Rouw, depressie en mentale gezondheid. Het zijn belangrijke onderwerpen waar soms moeilijk over te praten is. Games kunnen dan een uitkomst bieden, zagen én ervaarden wij ook tijdens gamescom 2024. Door middel van luchtige en soms grappige spellen leerden we meer over deze onderwerpen en de manier waarop ermee omgegaan kan worden, wat de gevolgen zijn en hoe de schattige personages in een spel voor een welkome afleiding kunnen zorgen. We lichten er dan ook graag drie voor je uit.

Disclaimer

Voordat je verder leest: dit artikel licht games uit die ingaan op mentale gezondheid, depressie en zelfmoord. Denk je aan zelfdoding en heb je dringend iemand nodig die naar je wil luisteren? Bel dan naar 113 of 0800-0113 (gratis).

Selfloss – Zelfs wanneer alle hoop vervlogen is, brandt er ergens licht

Kazimir heeft een groot verlies geleden en besloot een einde aan zijn eigen leven te maken. Het mislukt en hij komt terecht in een limbo tussen leven en dood. Deze wereld aanbidt walvissen en heeft veel Slavische invloeden. Samen met zijn magische staf heeft Kazimir een missie om zijn gewonde ziel weer te repareren. De game is met zachte tonen vormgegeven en de kabbelende wateren hebben iets rustgevends. Kazimirs staf verlicht de weg en onderweg moet je meerdere puzzels oplossen en kom je personages tegen die je hulp nodig hebben. Ook zij hebben mensen verloren en Kazimir ontdekt dat hij zelfs met zijn verdriet en grote verlies misschien een plek op de wereld heeft, een plek waar hij voor wil vechten. Selfloss verschijnt 5 september 2024.

The Perfect Pencil – Je angst onder ogen komen, letterlijk

John wordt wakker in een bizar koninkrijk. De omgeving is prachtig, de bewoners excentriek en er schijnt iemand op je te wachten. Onderweg kom je allerlei obstakels tegen, maar ook mensen die denken te weten hoe ze je kunnen helpen. En de keuzes die jij maakt, hebben invloed op de uitkomst van het spel. The Perfect Pencil is kleurrijk vormgegeven met personages die er grappig uitzien. De toon in dialogen is luchtig en humoristisch, maar impliceert vaak iets zwaarders. Onderweg kom je meerdere referenties tegen die je aan psychische stoornissen kunnen laten denken. Dat is ook niet zo gek, want de game onderzoekt onze relatie met angst en is gebaseerd op de developers eigen stoornis, vertelde hij aan Pixel Vault. The Perfect Pencil verschijnt in het voorjaar van 2025.

Psychotic Bathtub – Iets met badeendjes en een fictieve stoornis

Het prachtige, door Natasha Sebben vormgegeven The Psychotic Bathtub springt direct in het oog. Het spel gaat over Ophelia’s ervaring met haar licht vreemde, zeer verontrustende en volstrekt unieke psychotische stoornis in haar badkuip. Communiceer met de omgeving door de ogen van Ophelia: maak ruzie met je badeend, drink wijn of voeg meer badwater toe. Elk van je interacties kan leiden tot de dood of grote vreugde. Je kunt de echt enge delen van je geest confronteren of er juist voor kiezen alles te negeren. De vormgeving steelt niet alleen de show, maar geeft het zware iets vrolijks en absurds. En helemaal goed: 50% van de opbrengsten van het spel wordt gedoneerd aan projecten die zich bezighouden met mentale gezondheid. Psychotic Bathtub verschijnt in 2025.