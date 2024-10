Met al het audiovisuele geweld op de beursvloer van Keulen zien, horen en proberen we veel games. Eigenlijk te veel – zoveel waar we jullie over willen vertellen, maar waar we geen volwaardig plekje voor hebben op ons platform. Daarom bundelen we onze krachten en de games waar we je toch even kort over bij willen praten in dit handige overzicht.

Naast dit artikel hebben we natuurlijk veel meer tijdens de beurs gezien. Daarom hebben we een handig dossier voor je opgezet waarin je al onze gamescom-content terug kan vinden. Voor dat dossier ga je naar deze pagina en blijf die in de gaten houden. Er komt nog meer leuks aan!

Game verpakt in leuke titel

Robert

#Drive Rally is niet alleen uniek omdat de makers zo nodig een hashtag in de titel kwijt moesten. De cartoony game is een typische rallygame waarin je moet dealen met een praatgrage co-pilot. Deze zit naast je en geeft de richting aan, zodat je weet of je zometeen een zachte bocht krijgt of dat je door een haarspeld mag driften. Lukt dat, dan is de co-pilot je beste vriend. Lukt dat niet? Dan krijg je de nodige sarcastische opmerkingen naar je hoofd geworpen.

Daarnaast rijdt het allemaal erg lekker. De game is toegankelijk, maar voor de écht strakke tijden moet je behoorlijk wat oefenen. Dat is geen straf, want je rijdt in wagens die allemaal geïnspireerd zijn op echte auto’s uit de jaren ‘90. Het heeft dus een heerlijk sfeertje en ik kan niet wachten om lekker door de game te gaan crossen terwijl mijn co-pilot mij voor rotte vis uitmaakt.

Warframe gaat met 1999 terug naar onze aardkloot

Kevin

Ik roep graag dat Destiny de ultieme live-servicegame is, maar stiekem hoort Warframe die titel te krijgen. De teller loopt ondertussen al meer dan 13 jaar online, maar desondanks gaat de live-service-titel stug door. Zo ook later dit jaar, wanneer het met een nieuwe content drop komt onder de simpele naam 1999 en verrassend genoeg gaan we terug naar onze eigen aardbol.

In de uitbreiding kom je om redenen terecht in een alternatieve geschiedenis van onze planeet, waar bij de eeuwwisseling de computers niet plat gingen, maar aliens onze aarde infiltreerden. Daarbij maken ook mensen hun eerste opwachting in de game, iets wat we nog niet eerder hebben gezien in 13 jaar Warframe. Dit brengt natuurlijk een compleet nieuwe verhaallijn met zich mee, maar ook nieuwe tools zoals een kekke motorfiets en… een volwaardige dating-sim? Ja, blijkbaar hoort het net als boybands helemaal bij het jaar 1999, volgens Digital Extremes.

De content drop zal tegen het einde van het jaar beschikbaar moeten zijn als gratis uitbreiding. Helaas heeft het team nog geen goede oplossing voor nieuwe of terugkerende spelers, dus mocht je nog achterlopen in de content en later dit jaar Warframe 1999 willen spelen, dan adviseer ik om nu alvast maar te gaan beginnen.

Één, twee, in de maat

Maxime

Op een hoekje van het Nintendo-gedeelte van de Indie Arena Booth stond dit jaar de studio Ephemeral Cube met hun debuutgame Projéct Timi: Sasha’s Curse. In deze koddige game stap je binnen in de droombeelden van de bewoners van Lucity Town om hun nachtmerries te verbannen. Het is een soort combo van mini-puzzels á la Captain Toad en ritmische gameplay. Dat laatste gebruik je om je vijanden te verslaan: je moet op de maat je aanvallen uitvoeren om de slechteriken te kunnen raken.

Het vriendelijke uiterlijk en de toegankelijke besturing maken het gemakkelijk om deze cozy game op te pakken. Je moet er dan wel op voorbereid zijn dat de muziek in je hoofd blijft hangen. Dat ene catchy deuntje van de eindbaas uit de demo heb ik heel gamescom in mijn hoofd gehad.

Maak je eigen Pokémon met woorden in GUG

Amador

Ieder jaar staat de beurszaal in Keulen weer vol met heel veel nieuwe indiegames. Het is bijna onmogelijk om het koren van het kaf te scheiden, maar heel soms loop je langs een booth en krijg je direct het gevoel dat hier iets heel bijzonders wordt gemaakt. Soms door de graphics, soms door de gameplay, maar met GUG is het vooral de technologie achter de game die erg cool is.

GUG is in essentie een roguelike waarin je vecht met een team kleine wezentjes, die je kunt oproepen door een willekeurig woord te gebruiken. De studio Martian Lawyers Club heeft een enorme database gemaakt van assets die willekeurig worden gecombineerd als men een woord intikt. Met behulp van AI worden dan redelijk logische designs, namen en speciale krachten aan het gebruikte woord gekoppeld om een uniek wezen te maken. Deze wordt ook opgeslagen in de database en komt tevoorschijn bij andere spelers als die hetzelfde woord gebruiken. Alleen in dit aspect van de game zie ik mezelf al uren stoppen, om de meest rare wezens te combineren.

De gameplay zelf is vermakelijk en verrassend tactisch, al is de balans tussen de verschillende GUG’s nog wat zoek. De ontwikkelaars die ik sprak op gamescom gaven ook aan dat ze nog volop aan het testen zijn en verwachtten dat er nog veel gamebrekende combinaties gaan opduiken. Dit ervaarde ik zelf ook. In mijn eerste poging was ik heel snel dood, maar in mijn tweede poging had ik twee monsters die gehakt maakten van de vijand en me fluitend naar het einde van het level hielpen. Er is gelukkig nog wat tijd om de balans op orde te brengen in GUG; er is nog geen releasedatum bekend. Wel is er op 8 oktober een demo te downloaden op Steam.

Als je teddybeer van levensbelang is

Esther

Unseen oogt schattig, maar is het wat minder. Sophie wordt wakker in een huis dat niet van haar is, waar ze niets kent en waar ze zo snel mogelijk weg wil. Een lastige opgave, want ze wordt op de hielen gezeten door een gekke vrouw, maar het huis zit vol puzzelachtige obstakels. Oh en bovendien: Sophie kan niets zien. Gelukkig is er een teddybeer die dat wél kan. En zo begint je missie richting de uitgang, als je tenminste kunt vinden waar die is…

Tijdens je ontsnapping ontdek je beetje bij beetje waarom je ontvoerd bent en wat je precies in dit huis doet. Elke kamer die Sophie betreedt staat vol rommel, meubels en gekke objecten. Door haar beer op verschillende uitkijkpunten neer te zetten, kun je zien hoe je meubels en spullen zo kunt verplaatsen dat je er met Sophie langs kunt lopen. Puzzelgames zijn zeker niet nieuw, maar dit perspectief is wel uniek en maakte dat ik op een hele andere manier naar de puzzels keek. Het idee dat een knuffelbeer je helpt tijdens doodenge situaties doet bovendien iets met jonge Esther, die vroeger ook overal een bruine teddybeer mee naartoe sleepte. Het voelt goed dat een voorwerp dat zoveel voor jonge kinderen kan betekenen, nu iets terug kan doen.

Leuk weetje: game-ontwikkelaar Per Hallros werkte aan Unseen voor zijn afstudeeropdracht. De game werd toen plotseling genomineerd voor een tal van prijzen, waardoor hij besloot het spel verder te ontwikkelen na zijn afstuderen, vertelde hij Pixel Vault tijdens gamescom 2024. De indie wordt uitgegeven door The Gang. Wanneer weten we alleen nog niet, dus dat is nog even afwachten.

Mecha Break probeert de hero-shooter wél wat anders aan te pakken

Kevin

De hero-shooter – sinds gamescom 2024 is het bijna een beladen term geworden, al is het alleen maar om de gigantische flop van Concord. Maar terwijl Concord een poging deed om te lanceren, stapte ik bij het Chinese Amazing Seasun Games binnen om Mecha Break te proberen – een hero-shooter die het wel anders probeert aan te pakken.

In Mecha Break speel je als een piloot van een enorme mecha-robot zoals we die uit de Gundam-serie kennen. Hierin vecht je in teams van vijf op enorme levels in een poging punten te veroveren en overeind te blijven onder het geweld van de tegenstander. Het hero-component zit hem hier niet zozeer in de piloten, maar in de enorme robots die je bestuurt. Onder verschillende codenamen zijn er mecha’s als de ultra heavy defender Hurricane, de vlotte sniper Narukami of de medium attacker Skyraider beschikbaar.

Natuurlijk allemaal met een eigen skill set en functionaliteiten. Zo kunnen sommige mecha’s inklappen tot een straaljager voor langere afstanden, terwijl andere mecha’s zich alleen vlot over de grond kunnen bewegen. De sessie die ik voorgeschoteld kreeg was vlot en dynamisch, waar dat was enkel tegen bots. Voor de volledige ervaring moeten we nog even wachten: een releasedatum is nog niet bekend.