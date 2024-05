Beeld: Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

Beeld: Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

Gerard en Jocelyn spreken met Joyce die drie maanden in Tokio zit en daar onder meer een intensieve taalcursus volgt. Hoe bevalt het schoolleven en het dagelijkse ritme van Tokio? En van welke verrassende anime is Japan momenteel in de ban?

Vond je deze podcast leuk? Dat horen we altijd graag, dus laat vooral een recensie achter op Apple Podcasts of geef ons een rating op Spotify. En volg ons op Twitter: @AnimeGesprek of op Instagram, TikTok en BlueSky op @EenGeanimeerdGesprek.

En kom bij onze Discord! Praat hier gezellig met andere luisteraars en anime-fans over van alles en nog wat. Op zoek naar de volledige shownotes van deze aflevering? Bezoek dan onze website: eengeanimeerdgesprek.nl.