Durry maakt millennial- en gen-Z-rock

Af en toe kom je een bandje tegen die je meteen in je hart sluit. De eerste keer dat ik dat had was met een bandje uit Manchester dat Oasis heet. Hoewel ik nog steeds de hoop heb dat de gebroeders Gallagher weer vrede sluiten en gaan optreden, weet ik ergens ook dat dit waarschijnlijk nooit zal gebeuren.

Na de breuk van de band ben ik op een ontdekkingstocht gegaan naar nieuwe artiesten en bandjes. Bandjes en artiesten die veel te vinden zijn in mijn afspeellijst zijn onder andere AC/DC, Silverchair en Alex the Astronaut, waar ik in 2021 kort iets over heb geschreven. Sinds vorig jaar heb ik daar een klein bandje dat uit een voorstad van Minneapolis komt aan toegevoegd: Durry. Ze spelen pop punk met herkenbare teksten en mooie melodieën.

Wie zijn Durry?

De band bestaat uit broer en zus Austin en Taryn Durry. Tijdens de pandemie in 2020 verhuisde Austin samen met zijn vrouw Ashley terug naar het huis van zijn ouders. Hij was voorheen twaalf jaar lid geweest van de band Coyote Kid. Met deze band behaalde hij weinig succes en vroeg hij zich af of hij zijn muzikale droom maar moest opgeven.



Jongere zus Taryn woonde ook in hun ouderlijk huis. In hun jeugd waren ze niet echt heel close met elkaar. Het verschil in leeftijd speelde daarbij een rol: ze schelen zeven jaar met elkaar. Doordat ze beiden weer thuis woonden, maakten ze opnieuw kennis met elkaar en realiseerden ze dat ze redelijk wat met elkaar gemeen hebben. Ze groeiden op persoonlijk en ook muzikaal gebied naar elkaar toe. Uiteindelijk vormden ze een band die hun achternaam zou dragen: Durry.

Tik Tok

Door middel van een crowdfunding-campagne op Kickstarter hebben ze geld ingezameld om een EP te maken. Voordat ze aan de opnamen begonnen, werd geheel onverwacht het nog incomplete nummer “Who’s Laughing Now” een hit op TikTok. Om het momentum te behouden, maakten ze snel het nummer af en kwam het eerste succes. Begin 2022 bereikten ze de miljoen streams op Spotify en konden ze Fred Durst, de frontman van Limp Bizkit, rekenen tot een van hun fans.



In 2021 trad de band ook voor het eerst op met Austin als zanger en gitarist en Taryn ook op gitaar en backing vocals. Austins vrouw werd gerekruteerd als bassist en vriend Dane Hoppe kroop achter het drumstel. In september 2023 bracht de band hun eerste album Suburban Legend uit en deze zomer maken ze zich op voor een tournee door Noord-Amerika en Europa.

Waarom moet je naar Durry luisteren?

Wat mij aanspreekt aan de muziek van Durry zijn de herkenbare teksten voor zowel millenials als gen-Z’ers. Hun teksten gaan over onderwerpen als het hebben van voldoening in je werk tot aan het niet kunnen kopen van een huis en het niet realiseren van dromen. Omlijst door een mix van rockende gitaren met een vleugje jaren ’80 pop-invloeden zorgt dit voor mooie nummers die lekker wegluisteren, maar waarbij je je ook verbonden voelt met de teksten.



Naast hun muziek produceert de band ook hun eigen videoclips. Op hun socials delen ze regelmatig korte video’s waarin ze uitleggen hoe ze een bepaald shot hebben gemaakt. Daarnaast zie je ook fragmenten uit hun dagelijks leven, waarbij je ook hun passie en enthousiasme voor hun muziek ziet. Durry is een leuk bandje met mooie liedjes die hopelijk veel luisteraars gaan bereiken.

Deze zomer toert de band door Duitsland en Engeland. Op 1 september geven ze hun (voorlopig) enige optreden in Nederland op het Hit the City Festival in Eindhoven. Wat is een bandje dat jij onlangs hebt ontdekt waarvan jij vindt dat we er allemaal naar zouden moeten luisteren? Laat het ons weten in de reacties!