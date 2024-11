Het is een bijzonder jaar voor gameproducent Blizzard. De overname door Microsoft is net achter de rug en World of Warcraft viert zijn twintigjarige verjaardag. Gamejournalist Jason Schreier had geen beter moment kunnen uitkiezen om zijn boek Play Nice uit te brengen over de opkomst, teloorgang en toekomst van het bedrijf.

Als je veel over games leest, dan ben je de naam Jason Schreier in zijn jaren bij gamenieuwswebsite Kotaku ongetwijfeld tegengekomen. Inmiddels werkt hij voor Bloomberg, waar hij verslag doet van de gamesindustrie. Eerder schreef hij al Blood, Sweat and Pixels (2017) over de bizarre kanten van game-ontwikkeling. In 2021 kwam hij met zijn tweede boek Press Reset, dat over de zakelijke kant van de game-industrie gaat. In zijn nieuwe boek Play Nice combineert hij deze onderwerpen door een overzicht te geven van het ontstaan van Blizzard Entertainment.

Met Metzen op de vuist

Play Nice neemt je mee terug in de tijd naar het begin van de jaren negentig, wanneer Blizzard nog Silicon & Synapse heet. Als fan van Blizzard-games is het boek een heerlijke tocht langs de ontwikkeling van Lost Vikings, Warcraft en natuurlijk ook Diablo. Toch vertelt het boek niet een geschiedenis van deze games, maar meer het verhaal van alles wat daaromheen gebeurt binnen Blizzard. Vanaf het begin is het een bedrijf dat geplaagd wordt door overnames en verschuivingen aan de top. Ondertussen groeien veel van de ontwikkelaars uit tot halve rocksterren, zoals spraakmakende figuren als Chris Metzen.

Schreier heeft voor het boek gesproken met tientallen (ex)Blizzard-medewerkers en geeft een zeldzaam inkijkje in hoe het eraan toegaat bij een van ’s werelds grootste gamebedrijven. Zelfs als je niet zoveel met Blizzard hebt, is dit een interessant boek om te lezen, want het gaat uiteindelijk veel meer over hoe de industrie in elkaar steekt. De sappige anekdotes over bijvoorbeeld Metzen die op kantoor met een collega op de vuist ging, zorgen ervoor dat je het boek niet snel weglegt. Het is allesbehalve een saai, corporate verhaal.

Blizzard Entertainment

Bobby Kotick

Het is zeker niet allemaal rock-‘n-roll geweest in de afgelopen decennia bij Blizzard. De gameuitgever kwam meerdere malen in opspraak vanwege verhalen over een onveilige werksfeer en vrouwonvriendelijke collega’s. Ook daar weet Schreier nieuwe inzichten in te geven en zo het verhaal onverwacht te nuanceren.

Grote baas Bobby Kotick heeft Schreier maar weinig positieve woorden over. Het boek is opgedeeld in drie delen: de opkomst van Blizzard, de teloorgang en de toekomst van het bedrijf. Het hoofdstuk Fall begint met de introductie van de beruchte CEO en is verweven met zijn invloed op het gamebedrijf tot aan de overname van Microsoft.

“Robert A. Kotick liked to go by Bobby, a childlike nickname that belied adult sensibilities. In truth, he came out of the womb ready to generate revenue for shareholders.”

Play Nice ligt in Nederland helaas niet in de lokale boekhandel, maar is wel online te verkrijgen via onder andere bol.com.