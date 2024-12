DC Compact Comics: grote verhalen in klein formaat

Beeld: devp10 via Unsplash. Batman, Superman and Justice League courtesy of DC Comics.

Een groot avontuur van je favoriete DC superheld of schurk in een pocketformaat: DC Comics heeft onder de naam DC Compact Comics precies dat gedaan. De afgelopen maanden heeft de stripboekuitgever tien titels uit haar rijke collectie opnieuw gepubliceerd. Het verschil met andere heruitgaven is dat het ditmaal in een handig en kleiner formaat is gebeurd.

Ik mag graag boeken lezen. Van biografieën tot fictie en alles wat er tussenin valt. Graphic novels en stripboeken behoren daar ook toe. Hoewel ik dagelijks een boek meeneem in mijn tas, neem ik nooit een graphic novel of stripboek mee. De novels die ik meestal lees zijn van een groter formaat, waardoor ze veel ruimte in mijn tas in beslag nemen. Bovendien vertellen stripboeken niet altijd een compleet verhaal. DC heeft daar met de Compact Comics iets op gevonden.

Wat zijn Compact Comics?

Hoewel stripboeken en graphic novels net zoals boeken steeds meer te verkrijgen zijn in digitale vorm, denkt DC met de Compact-serie een nieuwe stroom lezers aan te trekken. Eind 2023 kondigde DC Comics deze serie aan. Het zijn graphic novels met complete verhalen die gebundeld zijn in het formaat van een paperback roman. Sinds het begin van de zomer van 2024 zijn er tien titels uitgekomen.



Deze eerste batch van zes titels bestaat uit een aantal moderne klassiekers uit de DC-collectie. Onder andere Batman: Hush, American Vampire en Watchmen kwamen uit. Naast het formaat is ook de prijs klein. De prijs van een Compact Comic ligt tussen de 10 en 15 euro. Daarvoor krijg je een boekwerk dat bestaat uit 136 pagina’s (voor Joker) tot ruim 400 voor de editie van Watchmen.

Oké, maar wat is het nou echt?

Met deze nieuwe lijn aan compacte graphic novels wil DC een nieuwe groep lezers aanspreken die wellicht nog niet bekend zijn met het materiaal van de stripuitgever. Daarom heeft het bedrijf ervoor gekozen om een divers assortiment aan genres uit te brengen. Je kunt op onderzoek gaan met Batman, op vampierenjacht gaan in American Vampire of duiken in de wondere wereld van Wonder Woman.



Onlangs heb ik de graphic novel Joker van Brian Azzarello besteld. Gezien de prijs had ik er niet heel hoge verwachtingen van, maar ik ben positief verrast. Het formaat is handzaam en het neemt weinig ruimte in mijn tas in beslag. Daarnaast zijn de tekeningen mooi geprint en zijn de tekstballonnen goed leesbaar.

Waarom zou je het kopen?

De uitgebrachte titels kun je zien als moderne klassiekers. Met uitzondering van de uitgave van Watchmen zijn ze allen deze eeuw uitgekomen. Voor nieuwe lezers van graphic novels geven de Compact Comics een brede introductie in de wereld van DC. Voor een schappelijke prijs heb je een compleet verhaal in handen van een praktisch formaat.



Voor de doorgewinterde stripboekenverzamelaar zijn deze compacte heruitgaven misschien minder interessant, omdat een beetje verzamelaar deze titels waarschijnlijk al in bezit heeft. Maar als iemand die zelf meerdere versies van The Princess Bride in zijn bezit heeft, kan ik me ook voorstellen dat het een interessante toevoeging is voor de collectie van een verzamelaar.

De DC Compact Comics zijn via de bekende webshops te bestellen. Wil je je lokale stripboekenwinkel steunen? Koop ze dan daar. Wat vind jij van de DC Compact Comics? En welk verhaal uit de collectie van DC zie jij graag verschijnen in een compacte uitgave? Laat het ons weten in de reacties!