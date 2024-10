Beeld: L-R: Gil Birmingham as Thomas Rainwater and Mo Brings Plenty as Mo on episode 509 of Paramount Network’s Yellowstone

Ik ben geabonneerd op alle grote streamingdiensten, maar heb een zwak voor een van de kleinere van de groten: SkyShowtime, het Europese kind van Paramount Global. SkyShowtime heeft een met zorg samengesteld aanbod (o.a. Oppenheimer, The Holdovers en alle Mission Impossible-films), maar het zijn natuurlijk vooral de originals waarmee de streamingdienst onderscheidend is. SkyShowtime is het huis van Yellowjackets, Tulsa King, Bargain, The Tattooist of Auschwitz en de meeslepende cowboysaga Yellowstone.

De meeste mensen hebben weleens van Kevin Costners neo-western over de familie Dutton gehoord, maar om de serie en de streamingdienst verder te promoten organiseerde SkyShowtime een heus cowboykamp voor journalisten en influencers. Bij mij viel de uitnodiging ook op de digitale deurmat, maar oei, ik had nog nooit een minuut van Yellowstone gezien…

Ik bewaarde de serie altijd als appeltje voor de dorst, maar ben er voor aanvang van het kamp dus maar spoorslags mee aan de gang gegaan. Inmiddels heb ik samen met mijn vrouw drie seizoenen gekeken en kan ik gerust zeggen: deze epische familiesaga is een aanrader van jewelste en op zich al reden genoeg om eens een abonnement op SkyShowtime te nemen.

Waar gaat Yellowstone over?

Wat de Corleones waren voor New York en Nevada, zijn de Duttons voor het gebied van Montana waar de Yellowstone Ranch al meer dan een eeuw gevestigd is. De graasweiden voor het rundvee liggen ingeklemd tussen prachtige bergen, maar niet alleen de brede vallei valt onder beheer van John Dutton (Costner zelf) en zijn kinderen. De familie bestiert (pun intended) ook de juridische macht, ordehandhaving en politiek in de regio, tot aan het bureau van de gouverneur toe.

Met grote macht komen echter ook grote problemen. Kapers hebben het op Johns land voorzien. Niet alleen projectontwikkelaars en ‘immigranten’ uit andere delen van Amerika, maar ook de stammen die oorspronkelijk in het gebied woonden. De Duttons gaan de strijd aan met iedereen, meedogenloos en ver over de rand van de wet. Wanneer iemand John vraagt of zijn familie überhaupt wel recht heeft op de grond, antwoordt hij: “Niemand heeft er recht op; je moet het recht pakken en ervoor zorgen dat het je niet wordt afgenomen.”

De strijd om de hectaren leidt tot conflicten binnen de familie, onverwachte bondgenootschappen, slinkse strategieën en bloedige afrekeningen. Het drama is nooit ver weg, of het nu gaat om een afvallige zoon, de verkiezing van een nieuwe openbare aanklager, een jonge crimineel die in de clan wordt opgenomen of een cowboy die een enkeltje naar “het treinstation” krijgt. Yellowstone is een lappendeken van personages en verhaallijnen die allemaal te herleiden zijn tot die eenzame ranch in de uitgestrekte vallei.

L-R: Kelsey Asbille as Monica Long, Brecken Merrill as Tate Dutton, Luke Grimes as Kacey Dutton on episode 509 of Paramount Network’s Yellowstone

Waarom wil ik Yellowstone zien?

Ik had aanvankelijk mijn twijfels of een serie over moderne veehouderij op de graslanden van Montana wel iets voor mij zou zijn en was ook een beetje bang dat de serie te veel over het bedrijfsmatige aspect zou gaan, met veel juridisch gemier over contracten en zo. Maar dat blijft gelukkig binnen de grasperken. Dit is in de eerste plaats een rijk familiedrama waarbij je vreselijk dicht op de huid van de protagonisten en antagonisten zit. De eerder gemaakte vergelijking met The Godfather is eigenlijk de meest passende. Yellowstone gaat niet over zaken, maar over mensen.

De Duttons zijn naast rasechte cowboys natuurlijk ook gewoon vreselijke bandieten, maar dat neemt niet weg dat je als kijker echt met de familieleden en andere ranchbewoners meeleeft, mede mogelijk gemaakt door de uitstekende acteerprestaties. Kevin Costner, die nooit echt te boek stond als een acteur met een groot dramatisch bereik, boort in deze serie gronden aan die met de jaren steeds dieper zijn geworden. De rest van de cast verdient ook een pluim, maar ik wil Kelly Reilly als dochter Beth Dutton er toch nog even uitlichten. Zij is de hardste van het hele stel en daarbij ook de meest komische. Een personage voor de eeuwigheid.

Oh, en dan vergeet ik Jefferson White als het groentje Jimmy nog. En de prachtige cinematografie, de rauwe countrynummers en de authentieke weergave (zo werd mij op het kamp verzekerd door enkele ervaringsdeskundigen) van het moderne ranchleven. Yellowstone heeft zoveel te bieden.

L-R: Cole Hauser as Rip Wheeler and Kelly Reilly as Beth Dutton on episode 513 of Paramount Network’s Yellowstone

Waar kan ik Yellowstone zien?

Dat moge duidelijk zijn: op SkyShowtime. Heerlijk bingemateriaal ook, want er zijn inmiddels al zo’n vijftig afleveringen, verdeeld over vierenhalf seizoenen. Het tweede deel van seizoen vijf begint op 10 november.

Op het cowboykamp heb ik een leren hoed gekregen, gepoogd lasso te werpen, een stukje koe gegeten en een beetje gehannest met de teugel van een paard. Het maakte duidelijk dat het echte leven op een ranch niet aan mij is besteed, maar gelukkig brengt Yellowstone het wel levensecht mijn huiskamer binnen.