Constellation hoef je niet van A tot Z te snappen

Het is niet toevallig dat de avant-gardistische techgigant Apple er een traditie van heeft gemaakt om kwalitatief hoogwaardige sciencefictionseries te produceren voor de eigen streamingdienst. Zo konden we al genieten van Invasion, For All Mankind, Silo en Foundation, die allemaal tot het beste binnen het genre behoren. Dit jaar is daar de mysterieuze serie Constellation bijgekomen en ook dat is een absolute aanrader.

Constellation valt qua genre in het overlappende gebied van sciencefiction, psychologische thriller en kosmische horror. De serie blinkt uit in alle drie. De beelden in de ruimte van het ISS zien er hyperrealistisch uit, de relaties tussen de personages barsten van de nuance en spanning en de kijker heeft constant het gevoel dat er iets angstaanjagends van bovendimensionele proporties op de loer ligt.

Deze serie neemt zichzelf en de kijker enorm serieus en waar dat bij mindere producties soms op de lachspieren werkt, leidt het bij Constellation tot een meeslepende, enigmatische ervaring die je nog lang bij zal blijven.

Waar gaat Constellation over?

De Zweedse astronaut Jo Ericsson maakt hachelijke momenten mee als een object het ISS raakt, waar zij als wetenschapper onderzoek doet naar het effect van lange ruimtereizen op de menselijke gesteldheid. Eenmaal terug op aarde en herenigd met haar dochter Alice merkt Jo dat er zaken niet kloppen. Relaties zijn veranderd en herinneringen verdwenen. Als Jo op onderzoek uitgaat, komt ze in een web van leugens en tegenstrijdigheden terecht. Wat is er met haar gebeurd daar in de ruimte?

Oké, maar waar gaat het nu echt over?

Constellation doet iets wat weinig sciencefictionfilms of -series durven: er wordt niet in hapklare brokken aan de kijker uitgelegd wat er qua ‘science’ aan de hand is. Er zijn gesprekken tussen wetenschappers en andere belanghebbenden over de mysterieuze gebeurtenissen, maar voor het grootste deel tasten ook zij in het duister en kunnen ze alleen maar het tipje van de sluier oplichten. Zij (en wij) zien wat er gebeurt en kunnen het ook enigszins duiden, maar er is niemand die alle antwoorden heeft. Het mysterie is belangrijker dan de uitleg.

Deze serie doet sterk denken aan Ridley Scotts Prometheus (2012), toevalligerwijs met dezelfde hoofdrolspeler: Noomi Rapace. Ook Prometheus barst van de rare gebeurtenissen, waarvan je simpelweg moet accepteren dat ze plaatsvinden zonder dat de protagonisten of de kijkers het kunnen verklaren. Je moet het over je heen laten komen. Dit vereist een manier van consumeren waar niet iedereen van houdt. Een beetje het tegenovergestelde van Christopher Nolan-films, die ondanks de verwarrende narratieve structuur en de vergezochte pseudowetenschap uiteindelijk alles duidelijk aan de kijker uit de doeken doen.

Bij Constellation gaat het er niet om erachter te komen hoe de vork in de steel zit, maar om het ervaren van de impact van de gebeurtenissen op de personages. De menselijke reacties en interacties vormen de voorgrond, de bizarre wetenschap slechts het decor.

De menselijke reacties en interacties vormen de voorgrond, de bizarre wetenschap slechts het decor. Dirk Sung Beeld: Apple TV+

Waarom wil ik dit kijken en waar kan ik het zien?

Het zal intussen duidelijk zijn: Constellation is niet ieders cup of tea. Maar als je van sciencefiction-thriller-horror houdt waarbij sfeer en karakterontwikkeling belangrijker zijn dan plot en uitgebreide uitleg, dan kun je het met deze serie niet beter treffen. Het tempo ligt laag en er zijn geen ruimtegevechten of wilde achtervolgingen, maar die zijn ook niet nodig om Constellation toch enorm spannend te maken.

Een andere goede reden om deze serie te kijken is om te genieten van Noomi Rapace als Jo. Het is eigenlijk schandalig dat deze klasbak nog geen Oscar of Emmy op haar schoorsteenmantel heeft staan (en Gwyneth Paltrow bijvoorbeeld wel…); ze is zelfs nog nooit genomineerd. De Zweedse acteur weet als geen ander zowel de onzekerheid als vastberadenheid van een personage weer te geven. Jo krijgt enorm veel voor de kiezen en we kunnen elke emotie haarfijn volgen op haar gezicht. Jonathan Banks (Better Call Saul) als wetenschapper met een duister geheim is ook niet te versmaden trouwens.

Je kunt Constellation streamen op Apple TV+.