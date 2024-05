Challengers biedt meeslepend psychologisch en sportief spektakel

Beeld: (L to R) Mike Faist as Art, Zendaya as Tashi and Josh O’Connor as Patrick in CHALLENGERS, directed by Luca Guadagnino, a Metro Goldwyn Mayer Pictures film. Credit: Metro Goldwyn Mayer Pictures © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Beeld: (L to R) Mike Faist as Art, Zendaya as Tashi and Josh O’Connor as Patrick in CHALLENGERS, directed by Luca Guadagnino, a Metro Goldwyn Mayer Pictures film. Credit: Metro Goldwyn Mayer Pictures © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Geekiness en fysieke sport gaan niet altijd samen. Veel van onze vrije tijd gaat verloren aan turen naar beeldschermen, al dan niet met vingers op QWER of de duimen op joysticks. Het is alweer een tijdje geleden dat ik zelf op de tennisbaan stond, maar gelukkig kon ik deze week weer van een paar spannende slagenwisselingen genieten. In de bioscoop welteverstaan.

Challengers vertelt het verhaal van twee getalenteerde tennissers die beiden achter hetzelfde meisje aangaan. De concurrentiestrijd op de tennisbaan en in de liefde zorgt voor psychologisch vuurwerk en maakt Challengers de eerste must-see van het jaar. En ja, ik ben ook naar Dune: Part 2 geweest.

Waar gaat Challengers over?

De ontwikkeling van de driehoeksrelatie staat centraal. Over het plot ga ik verder niets verklappen. Verwacht in elk geval geen traditionele sportfilm en al helemaal geen luchtige romcom, al valt er best het een en ander te lachen. Maar in essentie is dit een tragische film met emoties die hard aankomen. Challengers laat de macht zien van ambitie, liefde en lust en toont ons ook de keerzijde van dat alles.

Waarom wil ik dit zien en waar kan ik het kijken?

Challengers heeft een eenvoudig, maar oh zo meeslepend plot. Het verhaal wordt met tijdssprongen en flashbacks verteld. De aparte narratieve structuur is nooit een geforceerd trucje, maar ondersteunt de spanningsopbouw en onzekerheid over de afloop. De kijker weet vaak niet hoe een scène zich gaat ontwikkelen, een ongekende luxe in moderne cinema. Deze film vinkt geen clichés af, maar houdt ons voortdurend bij de les door subtiele plotwisselingen en de fascinerende sportieve en psychologische strijd.

C_03510_R Josh O’Connor stars as Patrick in director Luca Guadagnino’s CHALLENGERS An Amazon MGM Studios film Photo credit: Niko Tavernise © 2024 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. C_00654_R Zendaya stars as Tashi and Josh O’Connor as Patrick in director Luca Guadagnino’s CHALLENGERS An Amazon MGM Studios film Photo credit: Niko Tavernise © 2024 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. C_05814_R Zendaya stars as Tashi in director Luca Guadagnino’s CHALLENGERS An Amazon MGM Studios film Photo credit: Niko Tavernise © 2024 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. C_00450_R Mike Faist stars as Art and Zendaya as Tashi in director Luca Guadagnino’s CHALLENGERS An Amazon MGM Studios film Photo credit: Niko Tavernise © 2024 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. C_05746_R2 Mike Faist stars as Art and Josh O’Connor as Patrick in director Luca Guadagnino’s CHALLENGERS An Amazon MGM Studios film Photo credit: Niko Tavernise © 2024 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Regisseur Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) schuwt geen enkel middel om van Challengers een hartverscheurend gevecht te maken (bombastische muziek, rare camerastandpunten, vertragingen en versnellingen), maar het zijn de acteurs die de film werkelijk tot kunst verheffen. Het is lang geleden dat ik zo meeleefde met de protagonisten en de emoties door mijn lijf voelde gieren in de bios.

Mike Faist, Josh O’Connor en Zendaya zijn alle drie intense acteurs die de dialogen én de stiltes de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Vooral de laatste betovert het scherm, ook al is haar personage zeker geen prinsesje. Maar zoals een van haar aanbidders zegt: “Wie is er nou niet verliefd op jou?”

Challengers draait nu in de bioscoop. Zo, ik ga even mijn racket uit de kast halen.