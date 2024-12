De dagen zijn kort, de temperaturen zakken en de feestelijke dagen staan voor de deur. Het perfecte moment dus om de verlanglijstjes op te maken. Net als voorgaande jaren vroegen we onze redactie naar hun favoriete cadeautips – van films en platen tot bordspellen en LEGO-sets. Dit zijn zes tips voor jou om op je culture-verlanglijst te plaatsen.

Peter Pan Goes Wrong

15,53 euro Adviesprijs bij Amazon

Roman

Mijn cadeautip is de dvd van de televisiebewerking van de voorstelling Peter Pan Goes Wrong. Deze bewerking is gebaseerd op het gelijknamige komische theaterstuk van de theatergroep Mischief Comedy uit Engeland. Hierin wordt het verhaal van Peter Pan van schrijver J.M. Barrie verteld door een amateurtheatergezelschap, de Cornley Polytechnic Drama Society.



Tijdens het spelen van het stuk gaat er van alles mis. Er zijn spanningen tussen de verschillende acteurs die elkaar op het toneel proberen te saboteren, er vallen decors om en er gebeuren verschillende ongelukken. Ook is er discussie of het stuk nu een traditionele Kerst Theaterstuk is of een Britse pantomime (een theatervorm waarbij het publiek onderdeel is van de voorstelling). Peter Pan Goes Wrong is een leuke komische bewerking van het verhaal van Peter Pan. Het is geschikt voor het hele gezin en een aanrader als je van Britse komedie houdt.



Bunk bed disaster – Peter Pan Goes Wrong: Preview – BBC

Play Nice, door Jason Schreier

13 euro bij Bol.com (e-book)

Blizzard Entertainment

Robert

In het jubileumjaar van Blizzard Entertainment brengt gamejournalist Jason Schreier een bijzonder boek uit over het bedrijf. Play Nice, met de subtitel The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment, is een overzicht van de geschiedenis van het gamebedrijf, met uiteraard de release van World of Warcraft, de perikelen rond Diablo 3, maar vooral ook een uiteenzetting wat zich achter de schermen aan de zakelijke kant afspeelde. Vijandige overnames, een op geld beluste CEO die alles op zijn kop zette en de grootste deal uit de gamesindustrie ooit: het komt allemaal voorbij.

Play Nice kun je daarom ook gerust cadeau doen aan een familielid die eigenlijk niets met games heeft, maar het wel interessant vindt hoe grote bedrijven werken. Want Play Nice gaat eigenlijk nog meer over de bedrijfsvoering dan het maken van computerspellen.

Small Changes, door Michael Kiwanuka

34,99 euro bij o.a. Velvet Music

Kevin

Michael Kiwanuka heeft iets bijzonders in zijn stem. Rustgevend, vertellend, intrigerend – met iedere nieuwe plaat hang ik aan zijn lippen. Met Small Changes is dat niet anders, zijn nieuwste album dat eind november verscheen. Zelfs als je niet naar de teksten luistert, brengt de muziek je in een heerlijke mellow staat van zijn – maar dat zou zonde zijn van zijn teksten. Luister ernaar, op repeat, terwijl je schuifelend het jaar uit gaat.

LEGO 10325 Icons Skihut

79,99 euro bij Bol.com (met Select)

LEGO® Alpine Lodge (10325). Beeld via LEGO website.

Dirk Sung

Begin je LEGO-kerstdorp of breid het uit met dit ‘houten’ skihut en vrijstaand toilethuisje. Elk jaar verschijnt er een nieuwe LEGO-set in dit winterse thema. De skihut verscheen in 2023 en is dit jaar hier en daar in de aanbieding. Het is ook een van de meer unieke gebouwtjes van het winterdorp, dus echt een aanrader, of je nu van (après)skiën houdt of niet.

Codenames Duet

25,99 euro bij Bol

Codenames Duet

Brechtje

Het is lastig om een bordspel te vinden dat je met z’n tweeën kunt spelen en dat niet snel verveelt. Vaak kom je toch op kaartspelletjes uit; iets waar je mij niet per se gelukkig mee maakt. Mijn vriend en ik waren daarom helemaal gelukkig toen we Codenames Duet vonden: een bordspel voor twee personen gericht op woordassociaties en elkaars gedachtegang leren begrijpen.

Bij Codenames Duet speel je samen in plaats van tegen elkaar, ook weleens leuk voor de verandering. Je moet woordgroepen bij elkaar zoeken en je medespeler deze groep laten raden, maar daarvoor moet hij wel begrijpen welke verbanden jij legt. Blijft lang leuk en ideaal voor een rustige date night.

Glinda in nachthemd Funko Pop

16,- euro bij Funko Europe

Dirk Sung

De musical Wicked (Part I) gaat in december de filmzalen veroveren, zoveel is zeker. Ik heb de film gezien en was zeer onder de indruk. Een mooie visuele vormgeving, opzwepende dansnummers, prachtige muziek en een oprecht ontroerend verhaal. Topacteurs als Michelle Yeoh, Jeff Goldblum en Cynthia Erivo maken het feest compleet, maar de helderste ster van allemaal is Ariana Grande. Wat een komisch talent zeg! Oh, en ze zingt natuurlijk ook best aardig.

Een Funko Pop doet het natuurlijk altijd goed in de boekenkast of op je bureau (ze vallen wel vaak om, die krengen), dus trakteer jezelf of een ander komende feestdagen op een koddige Elphaba of Glinda.

Welke cadeaus staan bij jou nog op de verlanglijst? Laat het ons weten in de reacties – we zijn erg benieuwd!