Ondertussen zijn de OLED-panelen ook in de monitormarkt bijna niet meer weg te denken. Bijna iedere fabrikant heeft ondertussen verschillende OLED-modellen in zijn line-up, wat ook betekent dat prijzen langzaam dalen. Maar zelfs de ‘betaalbare’ OLED-panelen hebben nog altijd een stevig prijskaartje. Met een prijs van 579 euro zit AOC met de Agon Pro AG276QZD2 aan de onderkant van de markt, maar de vraag is of dat voldoende is om los te breken van de concurrentie.

Hoewel AOC in mijn hoofd vooral bekend staat als een prijsvechter, probeert de Taiwanese monitorfabrikant de afgelopen jaren ook meer en meer in de hogere segmenten door te breken. Dat wil zeggen meer hoogwaardige beeldschermen met luxe features, maar zonder dat je er belachelijk veel geld voor neer hoeft te leggen. Een van de productlijnen die dat moet bewerkstelligen is de Agon Pro-lijn, gericht op voornamelijk gamers die wel wat extra willen splurgen op hun nieuwe arsenaal.

Hoewel de naam van de monitor “276” bevat, gaat het hier om een 26,7 inch monitor met een fijne QHD-resolutie.

Genieten van QD-OLED

Laten we eerst even bij de basics beginnen. Hoewel de naam van de monitor “276” bevat, gaat het hier om een 26,7 inch monitor met een fijne QHD-resolutie. Dat wil zeggen dat je een resolutie van 2560 bij 1440 pixels hebt, iets wat in mijn optiek ideaal is voor dit formaat beeldscherm op je bureau. Met zijn 110 pixels per inch is deze monitor dan ook een stuk scherper dan bijvoorbeeld een 40 inch 4K monitor. Daarbij heeft het paneel een maximale verversingssnelheid van 240 hertz, met een geadverteerde responstijd van 0,03 milliseconden in zijn grijs-naar-grijswaarden. Zelfs in de meest chaotische Destiny-sessies blijven beelden scherp tussen de tal van explosies en ruimte-soldaat-kapriolen.

Het paneel zelf is een QD-OLED-paneel, wat een verbetering is in vergelijking tot de directe voorganger van dit scherm (de Agon Pro AG276QZD). Dat maakte nog gebruik van de standaard OLED-techniek, wat net wat minder helderheid en HDR-prestaties met zich meebracht. Daarbij is het nieuwe scherm door VESA gecertificeerd voor DisplayHDR True Black 400, wat het zwart nou echt zwart moet laten voelen. Alleen dit komt de lichtsterkte van de monitor niet ten goede en alles kan zelfs wat doffer aanvoelen. Mijn suggestie blijft dan ook: lekker op SDR laten en genieten van de intrinsieke zwartwaarden van je QD-OLED-paneel. Dat valt zelfs je niet-technische ouders op, blijkt uit een uiterst kleine steekproef van ondergetekende.

Aan de achterzijde van de monitor zit een uitgebreide selectie poorten voor al je apparaten. Daarbij krijg je van zowel HDMI 2.0 als DisplayPort 1.4-poorten. Niet de allernieuwste versies, maar dat is met deze specs ook niet per se nodig. Ook krijg je een USB-hubje met twee USB 3.2-poorten waar je gemakkelijk bijvoorbeeld je muis en toetsenbord op aan kan sluiten. Helaas geen USB-C-poort met DP Alt om je laptop aan te hangen. Dat had de selectie van poorten wel netjes afgemaakt. Maar dat is precies waar AOC lijkt te snijden om de kosten schappelijk te houden.

Glimt vanaf het eerste moment

Allemaal dus leuk en aardig op papier, maar hoe is de AG276QZD2 in zijn dagelijkse gebruik? Heel erg fijn, al zijn er wel wat kanttekeningen. Dat het display zo fijn is om te gebruiken heeft vooral te maken met het QD-OLED-paneel dat in de monitor ligt. Met een statisch contrast ratio van 1.500.000 : 1 verbleekt mijn standaard LCD-paneel met zijn 1000 : 1 ratio. Het is heerlijk om de diepe zwarttinten op je beeldscherm te hebben, helemaal als je zoals ondergetekende veel naar lappen code of tekst kijkt. Tekst is scherp en helder, waardoor het geen moeite kost om de hele dag naar het scherm te kijken. Ook voor wat lichte beeldbewerking voelt het beeldscherm prima en claimt AOC zelf een Delta E-score van onder de twee in sRGB, maar dat heb ik niet kunnen meten, dus moeten we hier puur op het gevoel af gaan.

Je moet echter wel wennen aan je eigen reflectie, want AOC heeft gekozen voor een glimmende toplaag op het beeldscherm. Dat geeft het gevoel van een dieper contrast, maar reflecteert ook veel meer licht. Ik kan via dit beeldscherm de bladeren aan de plant achter mij tellen, iets wat mij normaliter niet lukt op een beeldscherm met een matte toplaag. Het zorgt er ook direct voor dat ieder vuiltje goed zichtbaar is. Terwijl andere fabrikanten duidelijk experimenteren met andere toplagen, laat AOC vermoedelijk om kostenbesparende reden de boel hier voor wat het is.

Voor werk dus een prima display, maar hoe zit het met het gamen? Ook hier komt de monitor prima uit de verf. Naast dat beelden ook hier door het QD-OLED-paneel lekker werken, voelt alles ook vlot aan door de hoge verversingssnelheid. Daarbij biedt het beeldscherm alleen ondersteuning voor Adaptive Sync en heeft het dus geen certificeringen van AMD FreeSync of Nvidia G-Sync. Desalniettemin werkt het hier prima en houdt het beeldscherm je beelden strak zonder last te hebben van tearing. Wordt je er uiteindelijk een betere gamer van? Niet echt, maar games spelen prima weg op de AG276QZD2.

Lichtjes en andere poespas

Zoals gezegd dus een display voor gamers, dus dat kan ook maar een ding betekenen als het aankomt op aankleding: RGB-verlichting. Ook hier zijn de lampjes weer van de partij en ook hier is het weer een compleet overbodige toevoeging. In dit geval loopt het in een scheef vijfhoekig patroon over de achterzijde van het beeldscherm, wat er ook nog eens voor zorgt dat het licht ongelijk verdeeld wordt over je muur.

Het aanpassen van de verlichting – of het uitzetten hiervan – kan via de GMenu-software, of via de ingebouwde joystick op de achterkant van je beeldscherm. Het fijne is dat de software praktisch alles doet wat je ook via het ingebouwde OSD kan regelen, waardoor je dus niet altijd met de joystick hoeft te pielen. Maar ook het OSD is goed in gebruik, al had het wat mij betreft ook in een tabbladstructuur ingedeeld mogen worden. Nu zijn het lagen waar je in moet klikken, waardoor je vaak heen en weer aan het klikken bent om bij de juiste optie te komen.

Als laatste toevoeging is er nog de ‘esports monitorstandaard’ die AOC meelevert met het beeldscherm. Een omschrijving en vormgeving waarvan ik mij afvraag wat er gerookt wordt op het hoofdkantoor van AOC, maar het moet vast en zeker sterk spul zijn. De voet is asymmetrisch, wat volgens de fabrikant meer ruimte moet geven voor je muis en de positionering van je toetsenbord. Ik weet niet wie er om gevraagd heeft of er ooit om zal vragen, maar ik heb het gevoel dat dit niet de juiste oplossing is. Gelukkig beschikt de monitor ook over je standaard 100 bij 100 millimeter VESA-uitsparing, zodat je de monitor gewoon aan een arm kan hangen. Uiteindelijk de beste oplossing.