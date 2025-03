Teufel wil met de Kombo 62-receiver alles tegelijk doen en dan niet voor de hoofdprijs. De compacte cd-receiver kan cd’s afspelen, spotify streamen en audio doorvoeren van je televisie via HDMI. Toch is dit een instapper als we kijken naar de receivers van Teufel en zeker bij de aansluitingen en functionaliteiten zien we dat terug.

Na recent te hebben besloten om mijn Spotify-abonnement op te zeggen en weer meer muziek in eigen beheer te nemen, kwam het testen van de Kombo 62 op een goed moment. Ik heb namelijk helemaal geen cd-speler. Nu is 600 euro wat aan de hoge kant voor enkel een cd-speler, maar de Teufel Kombo 62-receiver kan nog veel meer.

Instapklaar met iets te weinig knoppen

Hoewel het een stevig prijskaartje is, valt het reuze mee als je de Kombo 62 tegenover andere receivers van Teufel zet. Op het eerste gezicht lijkt het een zeer uitgebreide cd-receiver, met ondersteuning voor de meeste vormen van muziek draaien. Als we de receiver uitpakken en eens goed bekijken, missen er ook wel wat functionaliteiten. Aan de achterzijde vinden we niet een wirwar aan poorten, zoals bij de meeste high-end receivers. Als je een eenvoudige setup hebt met twee goede speakers, dan heb je dat ook helemaal niet nodig. Maar als je klaarstaat met een complete surroundset, dan kun je beter verder kijken.

Voor een standaard setup met twee speakers, een platenspeler en eventueel nog een subwoofer zijn alle aansluitingen aanwezig. En ook aan de voorzijde vind je alle knoppen die je in eerste instantie nodig gaat hebben. Naast een volumeknop en wat knoppen om het displaymenu te bedienen, is er aan de voorzijde verder weinig te vinden. Ik had graag wel knoppen gezien om de bass en treble aan te passen, maar dat gaat dan weer via de afstandsbediening. Daarnaast is er bijvoorbeeld helemaal geen mogelijkheid om een balans tussen de speakers in te stellen en dat zijn toch zaken die ik graag op het apparaat zelf eenvoudig wil kunnen bedienen. Want die afstandsbediening ben ik altijd kwijt.

Dat display is stijlvol aangebracht in de interface van de receiver, maar laat zelf wat te wensen over. Menu’s zijn niet mooi uitgelijnd en de iconen zijn ook niet heel mooi vormgegeven. Als je de receiver op de tv-stand hebt staan, dan staat er een lelijk rood scherm in beeld en de datum, die ook weer een andere uitlijning heeft. Zeker als je de receiver onder je televisie hebt staan, springt dit toch in het oog. Hoewel het een detail is, had Teufel hier best wat meer aandacht aan mogen besteden.

Teufel

Goed uitgerust voor de gemiddelde woonkamer

De Kombo 62 is goedgekeurd voor speakers die 130 watt aankunnen en dat is harder dan je in een gemiddelde flat of rijtjeshuis wilt hebben. Op dat front komt deze receiver dus niet snel tekort. Je kunt er naast twee speakers ook nog een subwoofer op aansluiten, mocht je de set nog willen uitbreiden. Verder zijn er twee aux-kanalen, waar je bijvoorbeeld met een tulpstekker een platenspeler kunt inprikken. Het is wel allemaal tulp, dus zorg dat je de juiste kabels in huis hebt als je bijvoorbeeld ook je iPod eraan wilt kunnen hangen.

Waar ik erg blij van word is de HDMI met ARC-aansluiting. Hierdoor kun je al het geluid van je televisie doorvoeren naar de receiver. Daar is extra gehannes met afstandsbedieningen niet nodig. De receiver werd bij mij thuis meteen herkend door de televisie en vanaf dat moment kon ik het geluid bedienen met de afstandsbediening van mijn televisie. Alleen als je wilt wisselen naar een andere audiobron of dus de bas wilt aanpassen, zul je de afstandsbediening van Teufel er weer even bij moeten pakken.

We hebben de receiver getest in de set met Ultima 40 vloerstaande speakers van Teufel en deze combinatie geeft een mooi, helder geluid. Als je nu een soundbar hebt of nog televisie kijkt met de ingebouwde speakers, dan gaat dit meteen een andere ervaring zijn. Geluiden en tonen zijn helder en beter te onderscheiden van elkaar. Nu ga je daar natuurlijk niets van merken als je er de goedkoopste speakers uit de kringloop aan hangt, maar aan de Kombo 62 zal het in ieder geval niet liggen.

Cd’s afspelen, streamen of lekker de radio aan

Het aantal opties om het geluid te tweaken valt dus wat tegen, maar met dat geluid zelf zit het dus wel goed. Uiteindelijk zal de échte hi-fi-nerd niet bij de Kombo 62 uitkomen, maar daar lijkt Teufel deze receiver ook niet op te richten. Want wat deze receiver wel is, is een totaaloplossing voor het gemiddelde huishouden met een Netflix- en Spotify-abonnement en ergens een verstofte platenspeler in de hoek.

Voor die doelgroep is de receiver perfect. Voor het aansluiten op de televisie hoef je alleen maar de HDMI-poort met ARC te kunnen herkennen. Radiostations scant hij vanzelf en waarschijnlijk zullen alleen de huisgenoten onder de 20 niet meer weten hoe ze een cd’tje opzetten. Gelukkig kunnen zij eenvoudig muziek streamen via Spotify. Als de receiver op het wifinetwerk zit, laat deze functie zich bedienen via de smartphone. De Kombo 62 streamt dan vervolgens zelf de muziek vanaf het internet naar je speakers. Geen gedoe waarbij binnen meteen de muziek stilvalt als je met je telefoon net even naar de tuin loopt dus.

Het nadeel is dat dit alleen met Spotify werkt. Niet heel handig als je dus net het voornemen had om dit jaar je Spotify-abonnement op te zeggen. Want andere diensten worden niet ondersteund en daarvoor moet je “ouderwets” een bluetooth-verbinding opzetten. Het is allemaal geen ramp, maar het was fraai geweest als Teufel een wat breder aanbod aan muziekstreamdiensten zou ondersteunen.

Onder aan de streep doet de Teufel Kombo 62 receiver uiteindelijk wel alles wat je verwacht van een moderne receiver, met hier en daar een kleine shortcut. Het is daardoor echt een instapmodel voor wie nu eigenlijk geen receiver heeft, maar wel een goed stel speakers wil aansluiten op zijn platenspeler of televisie.