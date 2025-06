Deze week praten Tom Kauwenberg en Kevin Rombouts met speciale gast Calder Limmen, medeoprichter en CEO van de Nederlandse toetsenbordbouwer Wooting. Over hoe je een bedrijf begint, de verrassingen die daarbij komen kijken en waarom hun toetsenborden steeds populairder worden.

Deze aflevering is opgenomen op donderdag 29 mei 2025.

EA trekt de stekker uit Black Panther-game – en dienst studio

Calder trof de Asus ROG Falcata aan op Computex

Arc Browser gaat voorlopig niet open source − en Kevin is boos

We bespreken de geschiedenis van Wooting

Ook leren we meer over de aankomende producten: Knobs en de 60HE v2

Calder is nu vooral bezig met Sociocracy

Kevin kreeg de kans om de Typeware One te proberen − en jij kan ‘m pre-orderen!

Tom cringed lekker met The Rehearsal op HBO Max − of HBO, of MAX of toch HBO MAX.

