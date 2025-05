Deze week praten Robert en Tom met Wesley Akkerman over retro handhelds, de Nintendo Switch 2 en SteamOS.

Deze aflevering is opgenomen op woensdag 14 mei 2025.

Onderwerpen:

Wesley, Tom en Kevin waren bij Nintendo om de Switch 2 te testen. Je leest Wesley’s verslag op RetroReady

Luister onze DLC-aflevering over de Switch 2 op PetjeAf

Check de specificaties van de Switch 2 op Digital Foundry

Valve komt met een nieuw classificatiesysteem voor SteamOS op andere apparaten dan de Steam Deck

Wesley speelde de Remaster van Oblivion iets meer dan hem lief is

Tom deed een boekje open over de ZenBook Duo die hij aan het reviewen is

Robert droomt over verstoppertje spelen na het kijken van de YouTube-serie Jet Lag: The Game

Linkjes: