De Videogame History Foundation maakt zijn archief vanaf vandaag online beschikbaar. Veel van de materialen in handen van de organisatie kun je nu vanachter je computer thuis doorspitten. Een schat voor iedereen die onderzoek doet naar games of gewoon op een nostalgische tour wil.

Het enorme archief bevat een breed scala aan archiefmateriaal, van scripts, conceptart, ontwikkeldocumenten of foto’s van een team dat aan een game werkte. De stichting werkt samen met bedrijven om hun geschiedenis te ontsluiten in het archief, om zo te zorgen dat belangrijke gamesgeschiedenis niet verloren gaat.

Het is een overweldigende hoeveelheid informatie en het is moeilijk om een goed beginpunt te vinden om eens lekker te grasduinen in het archief. Mocht je niet naar iets specifieks opzoek zijn, dan is het archief van oude magazines een goed startpunt.

Je kunt er tijdschriften uit de jaren tachtig en daarna vinden, vaak van titels die niet meer gemaakt worden. Het geeft je direct een inkijkje in wat er gebeurde in games in een specifiek jaar. Van gamereviews tot aan de advertenties tussen de artikelen in.

In Nederland wordt er in Beeld en Geluid in Hilversum hard gewerkt om de Nederlandse gamegeschiedenis te preserveren. We spraken vorig jaar met Willem Hilhorst die bij Beeld en Geluid werkt en zich bezighoudt met games als erfgoed.