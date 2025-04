Het lijkt langzaamaan een meme te worden binnen de gamejournalistiek: we hebben belangrijk nieuws. Pixel Vault gaat stoppen. Het is in dit geval niet het zware economische weer waarin de wereld zich verkeert, of een beslissing van bovenaf. Het is vrij simpel: de koek is op en daarom laten we het doek vallen. We praten je bij over hoe het zo ver is gekomen en hoe de toekomst er nu uitziet.

Het is geen makkelijke boodschap om mee te moeten delen, maar ondertussen begint het wel te wennen. Pixel Vault is klaar − we hebben het niet uitgespeeld, maar zijn wel klaar met spelen. Dat is jammer, maar wel de beste beslissing op dit moment.

Even tot hier

Het idee voor Pixel Vault leeft ondertussen alweer meer dan dertien jaar, al droeg het toen nog een andere naam. Maar ook toen was het concept hetzelfde: een kritische blik geven op de gamesindustrie en uiteindelijk ook andere industrieën die ons als geeks raken. Met een club vrijwilligers een journalistieke redactie draaiende houden viel echter niet mee.

In 2019 namen we de beslissing om te stoppen met het dagelijks schrijven van nieuwsberichten. We hadden allemaal een baan, een gezin, een vriendengroep of een combinatie van die dingen die ons tegenhield om heel de dag achter het nieuws aan te jagen. Uiteindelijk waren we altijd te laat in verhouding tot de grotere betaalde redacties van ons land.

Met een nieuwe website afgelopen jaar hadden we het doel om nog mooiere artikelen te gaan maken – niet alleen in inhoud, maar ook in vormgeving, door een beetje het magazine gevoel weer terug te brengen naar het internet. Ik denk dat ons dat aardig is gelukt – nog iedere dag ben ik trots op de nieuwe Pixel Vault-website die we hebben neergezet. Dus waarom gaan we nu dan toch stoppen?

Zo kondigde we Pixel Vault aan in 2019

De koek is op

Hoewel die website een geweldig begin was van 2024, ging het daarna bergafwaarts. Het was een lastig jaar voor Pixel Vault en voor mij persoonlijk. Dat maakte het lastiger om met goede motivatie aan Pixel Vault te blijven werken. Dat veranderde gedurende het jaar niet, waardoor voor mij afgelopen september duidelijk werd: het is klaar met Pixel Vault.

In meer dan dertien jaar tijd is al vaker het gevoel geweest van: is het niet tijd om te stoppen? Maar dat gevoel ging alle andere keren weer vrij snel weg. Nu was dat gevoel niet alleen heviger, maar het ging ook niet meer weg. Uiteindelijk heb ik bij kompanen Robert en Maxime aan de bel getrokken en mijn verhaal gedaan − de conclusie was duidelijk.

Nu komt Pixel Vault na zoveel jaren tot zijn einde. Eind juni sluiten we de deuren en gaat de website offline. We gaan onze eigen wegen en misschien kruisen die elkaar weer in de toekomst, maar voor nu is het even goed geweest.

Tom Kauwenberg

Hoe nu verder?

Dus wat gaat er nu allemaal gebeuren? Pixel Vault zal eind juni worden ontbonden: de website gaat offline, het team zal ophouden te bestaan. We proberen zoveel mogelijk artikelen te redden, maar als je graag nog eens terugblikt op een artikel, maak er dan zelf een printje van. Ook de Pixel Vault Discord-server zal veranderen: die dopen we om naar de Iedereen vond dat leuk-server.

Die podcast blijft namelijk wel gewoon bestaan: Robert, Tom en ik blijven je iedere twee weken bijpraten over de wereld met onze slechte takes en nog slechtere woordgrappen. Wie weet hoor je daar ook zo nu en dan nog een oude bekende van Pixel Vault voorbij komen met een goed verhaal, of natuurlijk een leuke gast uit de industrie. Denk aan Willem Hilhorst, Calvin Foe of onze eigen Maxime, Esther of Amador!

Verder kun je ons als individuen natuurlijk blijven volgen op de daarvoor bekende platformen. Zo zitten we op BlueSky, Pixelfed, hebben we onze eigen websites of kun je ons op livestreams volgen. En kom vooral ook lekker met ons kletsen in onze Discord-server.

We kunnen Pixel Vault niet opdoeken zonder eerst natuurlijk wat mensen te bedanken. Chris en Erik-Jan voor het originele concept destijds ergens in een shady hotel in Duitsland, Robert voor het jarenlang aanhoren van mijn achterlijke ideeën, Maxime voor het bijeenhouden van de redactie de afgelopen jaren, Stan voor zijn jarenlange steun als chef eindredactie (bijna tien jaar!) en natuurlijk alle andere leden van de crew die Pixel Vault hebben gemaakt tot wat het geworden is de afgelopen jaren.

Ik sluit lekker cliché af, want ik wil jou als lezer natuurlijk ook bedanken. Voor de reacties, voor de bijdragen, voor de donaties, voor je tijd en je geduld. Of je nou pas net bent ingestapt, of ons al sinds jaar en dag volgt: bedankt. Het zorgde er toch telkens weer voor dat we door konden gaan, zelfs als dat nu gewoon even niet meer lukt.

Signing off one last time,