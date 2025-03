Black Sails is tien jaar na dato nog steeds een kijkje waard

Er verschijnen regelmatig nieuwe en oude films en series op de verschillende streamingdiensten. In een van mijn zoektochten naar iets wat ik leuk zou vinden, stuitte ik op een serie die al heel lang op mijn kijklijst staat: Black Sails.

De serie gaat over piraten kapitein Flint (Toby Stephens) die je wellicht kent als de maker van de schatkaart uit het boek Treasure Island. Het is een prequel die tussen 2014 en 2017 is uitgekomen. Het is ook een serie waarbij de makers de kans hebben gekregen om het verhaal te vertellen in hun eigen tempo. Dat zorgt ervoor dat de serie niet gehaast aanvoelt en dat het verhaal een mooi einde heeft.

Waar gaat Black Sails over?

De serie is gebaseerd op het boek Treasure Island van Robert Louis Stevenson. Hierin volg je het avontuur van de jonge Jim Hawkins. Hij vindt een schatkaart die ooit eigendom was van kapitein Flint. Jim en zijn vrienden reizen naar een ver eiland en ontmoeten onderweg ex-bemanningsleden van Flint, waaronder Long John Silver, die ook op zoek zijn naar de schat.



Black Sails speelt zich ongeveer twintig jaar voor de gebeurtenissen in het boek af. In de serie staat het verhaal van Flint centraal. Hij is de meest gevreesde piraat van zijn tijd, die op een dag de jonge John Silver (Luke Arnold) toevoegt aan zijn bemanning. De piraten vechten voor het voortbestaan van New Providence Island, de hoofdstad van de piraterij in de Bahama’s die wordt bedreigd met uitsterven.

Fictieve en echte personages

Hoewel de relatie tussen Flint en Silver centraal staat, zijn de verhalen van de andere personages ook goed uitgewerkt. De cast bestaat uit een ensemble waarbij elk van de personages een persoonlijke ontwikkeling doormaakt en elk van hun motieven goed onderbouwd is. De verhaallijnen zijn uitgebreid uitgewerkt en de personages staan regelmatig voor moeilijke keuzes.



Naast de fictieve personages uit het boek komen er ook heel wat piraten die echt hebben geleefd voor in de serie. Zo is Anne Bonny, de bekendste vrouwelijke piraat, te zien. Zij wordt vaak in een adem genoemd met Jack Rackham. Samen maakten ze de West Indies onveilig. Rackham wordt ook wel de bedenker genoemd van de bekende Jolly Roger-piratenvlag (elke piratenkapitein heeft een eigen vlag). Ook de beruchte piraat Blackbeard ontbreekt niet in deze serie.

Waarom moet je Black Sails gaan kijken?

Verhalen over piraten spreken tot de verbeelding. Of het nou de knotsgekke avonturen van kapitein Jack Sparrow zijn in de Pirates of the Caribbean-saga of de even gekke en komische belevenissen van kapitein Stede Bonnet in Our Flag Means Death. Ze geven over het algemeen een geromantiseerd beeld van het leven van een piraat.



Black Sails kiest voor een wat realistischere route. Naast het plunderen en roven (wat grafisch en rauw in beeld wordt gebracht), schetst de serie ook een beeld van het leven als piraat. Dat was democratischer dan je zou verwachten. Want als de bemanning niet tevreden is met een kapitein dan vindt er een stemming plaats om een nieuwe te kiezen. Behalve een realistischer beeld van de piraterij bevat Black Sails ook mooie dialogen, vooral die tussen Flint en Silver. Naarmate hun band sterker wordt, worden ook hun gesprekken dieper en bereiken ze bijna shakespeariaanse proporties. De acteurs geven hun ziel en zaligheid aan de rol en dat zie je terug op het scherm.

Black Sails is een wat oudere serie die ook in deze tijd nog zeer goed te bingen is. De serie is nu te zien op Prime Video. Heb jij hem al gezien? Laat het ons weten in de reacties!