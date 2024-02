ASUS deed ze al uit de doeken tijdens CES 2024 in Las Vegas, maar deze week mochten we in hartje Amsterdam zelf ook hands-on met een reeks verse laptops. De pijlers dit jaar bestaan vooral uit nieuwe chips van Intel en AMD – uiteraard met allerlei AI-functionaliteit – en meer felle OLED-schermen.

Het gewauwel rondom de AI-gedreven chips kan ons (voorlopig) gestolen worden, gelukkig laten de kleurrijke OLED-panelen altijd een goede indruk achter. Het kopstuk dit jaar betreft een nieuw Zenbook Duo, bestaande uit maar liefst twee 13″ grote 3K-schermen en een toetsenbord dat je los kunt gebruiken. Zie het als een inklapbaar en speels OLED-tablet.

Voor de gamers zijn vooral de nieuwe Zephyrus G14 en Zephyrus G16 van het Republic of Gamers-vaandel verleidelijk. Deze strakke gaminglaptops hebben ook OLED-panelen en hebben dit jaar een nóg strakker CNC-chassis gekregen. Dat belooft later dit jaar prima concurrentie voor zowel de chique MacBooks als de Razer Blade-laptops.